De acuerdo al modelo Centinela, la capital del país podría tener 6,000 infectados de Covid-19, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

“Hay 855 casos confirmados y con las estimaciones, alrededor de 6,000 infectados. Hay que decir que de esos 6,000 infectados el 80% va a cursar o asintomático o con cuadros leves”, detalló en videoconferencia de prensa la titular de la dependencia, Oliva López Arellano.

En ese sentido, explicó que la Ciudad de México cuenta con 39 unidades Centinela y 16 Centros de Monitoreo Covid-19.

De igual forma, la secretaria de Salud también precisó que estiman que las fechas más críticas de la pandemia para la capital serían los días 10 y 25 de mayo, ya que los casos de contagio sintomáticos aumentarían.

“El momento más crítico que lo estamos estimando es para alrededor del 25 de mayo en terapia intensiva y más alto en hospitalización alrededor del 10 de mayo. Si, por eso estamos insistiendo a la población de que se quede en casa, no contagiar, no contagiarse”, puntualizó López Arellano.

Uso de cubrebocas

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la población a que utilice cubrebocas en el transporte público.

“Entonces, la recomendación en la ciudad será uso de cubrebocas de tela, no quirúrgico, no médico, sino de tela en transporte público porque en reconocimiento a todas aquellas personas que no pueden permanecer el tiempo que se está sugiriendo en casa, que requieren movilizarse entonces la recomendación es que en transporte público uso de cubrebocas”, recalcó.

Sheinbaum Pardo recalcó que desde este jueves colocarán cápsulas informativas del manejo higiénico de estos cubrebocas, a fin de que se utilicen correctamente y no se conviertan en focos de infección; además se está trabajando con el gobierno del Estado de México para que la medida se amplíe a toda la Zona Metropolitana de la capital.

La mandataria afirmó que por ahora la medida es una recomendación y descartó que se vayan a emitir sanciones.