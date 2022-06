La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a conocer que los casos de Covid-19 en México han ido en aumento en las últimas semanas, muestra de lo anterior es que se documentó un incremento de 71 por ciento.

“En América del Norte, durante la última semana, los casos aumentaron 71% en México, y en Estados Unidos se registró un aumento de 2% en las hospitalizaciones y de 4.2% en los ingresos en las unidades de cuidados intensivos”, reveló Carissa F. Etienne, directora de la OPS.

Por su parte, Andrea Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la entidad concordó con lo anterior y detalló que en tan sólo en la última semana se registraron 30,000 nuevos contagios.

“Es verdad que existe un aumento en la última semana, siempre es una razón para mirar detenidamente qué es lo que está pasando, no obstante, estamos muy por debajo de lo que ha sido la ola más alta que ha experimentado el país”, sostuvo.

Sin embargo, el especialista indicó que el número de hospitalizaciones y defunciones ha sido inferior a lo que se vivió en la cuarta ola, la cual ocurrió a finales del 2021 y principios de este año.

Con lo que se refiere a los pronósticos de la OPS en relación a la situación que vive el país, Vicari indicó que es difícil anticipar un escenario en particular.

“Nada más como referencia, quizá, que en el pico más alto de esta cuarta ola se reportaban hasta 300,000 nuevos casos. Es difícil anticipar qué podemos esperar de este repunte. Habrá que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas, es posible que este repunte se pueda disminuir muy rápidamente”, refirió.

En el apartado de la vacunación, la directora de OPS informó que hasta el momento 16 países han cumplido con el objetivo de inocular a más 70% de su población, 24 más están intentando llegar a la meta y 11 han vacunado al menos a 40% de la ciudadanía contra el virus SARS-CoV-2.

Municipios y vacunas

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que la implementación de la Política Nacional de Vacunación no permite a los municipios comprar vacunas en contra del Covid-19.

La Primera Sala de la SCJN resolvió que el hecho de que no se haya incluido expresamente a los municipios como entes coadyuvantes en la implementación de la política nacional de vacunación no vulnera su esfera competencial, pues no les impide celebrar convenios de coordinación o colaboración con los gobiernos estatales para llevar a cabo dicha tarea.

El Municipio de Huixquilucan, Estado de México interpuso una controversia constitucional en la que impugnó la falta de inclusión de los municipios como sujetos autorizados para la compra de vacunas, así como la falta de respuesta de la Secretaría de Salud federal a su petición de autorización para la compra o adquisición de los inoculantes.

“Los municipios no tienen competencias directas para prestar servicios de salud, por lo que este tipo de acciones, incluida la prevención del Covid-19 a través de la vacunación puede ejercerse mediante la celebración de convenios de coordinación o colaboración con los gobiernos estatales”.

