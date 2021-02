El empresario Alonso Ancira, exsocio mayoritario de la empresa Altos Hornos de México (AMHSA), planteó a Petróleos Mexicanos (Pemex) un acuerdo reparatorio por 219 millones de dólares para que esa empresa del Estado retire la denuncia en su contra por vender fraudulentamente en 2017 la planta Agro Nitrogenados a un sobre costo de 200 millones de dólares.

Con dicho acuerdo, que fue avalado preliminarmente por la Dirección Jurídica de Pemex, Ancira busca evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con el proceso penal en su contra por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De esa forma, Ancira podría abandonar en las próximas horas el Reclusorio Norte.

Durante una audiencia en juzgados del Reclusorio Norte, José Luis Castañeda, abogado de Ancira, pidió al juez de control, José Artemio Zúñiga Mendoza, anular el procedimiento contra su cliente, pues argumentó una violación a la suspensión de amparo con la que contaba el empresario. Sin embargo, agentes del Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República (FGR) pidieron desechar la solicitud, cuestión que el juez aceptó.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Alonso Ancira en un acto de soborno al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por 3.5 millones de dólares depositados a la empresa Tochos Holding, para que Petróleos Mexicanos adquiriera de AHMSA la planta de Agro Nitrogenados localizada en el complejo de Pajaritos, Veracruz, y la cual -de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador- es una industria chatarra.

“Queremos que devuelva todo lo que se sustrajo”: AMLO

Al hablar sobre este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al empresario Alonso Ancira a devolver los 200 millones de dólares por la venta de planta de Agro Nitrogenados.

“Nosotros lo que queremos es que devuelva todo lo que se sustrajo del erario, nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción, si no se repara el daño nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados”, reiteró.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que lo que busca su gobierno es que se devuelva lo que se pagó de más por la planta de Agro Nitrogenados, al tiempo que consideró que el juicio contra el empresario debe ser transparente, pues “no hay persecución para nadie, pero tampoco impunidad”.

Consideró que, en caso de devolver los 200 millones de dólares que se estima fue el sobreprecio que pagó Pemex a AHMSA, será la autoridad quien determine si hay una reparación del daño, o si además debe haber otro castigo y “en qué cosiste el castigo, si no hay una disminución de pena, pero eso es un asunto que corresponde a los jueces. Nosotros lo que sí queremos es la devolución del dinero, eso es lo que se está planteando”, expresó.

