Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, aseguró ante vecinos de la delegación Gustavo A. Madero que al proyecto de Morena, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se van todos los perdedores que se enojan porque no les han dado nada en otros partidos políticos.

Durante un mitin con habitantes de dicha demarcación, Barrales Magdaleno manifestó que el proyecto de Morena está hecho de perdedores, de gente y líderes a quienes mueve el resentimiento y así no se saca a un país y a una ciudad adelante, necesitamos sentir amor por la gente, por la ciudad, conocerla y trabajar por ella.

Dijo que todos esos que están en Morena, se fueron cuando nos les dieron la candidatura que querían, y desde la cabeza hasta los pies se fueron con la historia de que van a luchar por la democracia y que en este proyecto ya no había respuesta, pero la verdad es que todos se fueron porque no obtuvieron en el PRD, PAN y MC lo que querían

Barrales Magdaleno dijo que es una mujer que cree y respeta las leyes, y cuando las cosas no han permitido ganar o no obtiene un cargo, "yo no he traicionado a la gente, yo no me he ido a buscar cargos.

"Me he mantenido fiel al partido, fiel a la a la ciudad y fiel a la gente. Esa es la verdadera lealtad y democracia que nos mueve", reiteró.

Reconoció la importancia de la delegación Gustavo A. Madero y de su gente para las votaciones del próximo 1 de julio y señaló que hay que escuchar a todas las personas de esta demarcación que esta con el Frente, los ciudadanos del PAN y MC y los que no tienen partido, hay que invitar a todos a sumarse el proyecto.

Afirmó que se necesita recuperar la seguridad, el orden y la paz, tanto en la GAM como en toda la ciudad: "No vamos a tolerar a la delincuencia en nuestra ciudad".

A diferencia del otro proyecto que es pactar con la delincuencia, Barrales Magdaleno expuso: "Nosotros le decimos no al narcotráfico. A la delincuencia les vamos a ganar la batalla, y vamos a recuperar las calles de la ciudad".

Ante los habitantes de la GAM, la candidata a la jefatura de Gobierno enumeró los principales compromisos y dijo la prioridad es recuperar la seguridad. Dos, ayudar al millón de hogares de mujeres que tienen necesidad, además de instalar más estancias infantiles.

Se comprometió a que no habrá más niños abandonados, y advirtió a los papás que les gusta tener muchos hijos que se hagan responsables, que les alcance para mantenerlos porque "los vamos a obligar a que se hagan cargo de sus hijos".