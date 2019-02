La fracción del PRD en el Senado de la República no está en contra de la Guardia Nacional, pero se manifiesta porque sus funciones sean muy específicas y establecidas en ley, afirmó Omar Obed Maceda Luna.

El integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado dijo que tan sólo la reforma que se pretende al Artículo 16 constitucional quita el ordenamiento a los miembros del Ejército y Fuerzas Armadas de poner a disposición de un juez de manera inmediata a un detenido. Eso se ha podido corregir en la minuta, pero es preciso que ya no se vuelva a su versión original cuando se discuta en el pleno.

Destacó que hay que tener cuidado para que el marco legal que resulte de esta reforma no vaya en contra de los convenios internacionales firmados por México en materia de respeto a los derechos humanos.

Entendemos la disposición de las Fuerzas Armadas, pero necesitamos pasar a un régimen civil. Dijo que lo importante es tener una policía civil y que se rija por los protocolos del uso de la fuerza establecidos en ley.

En su opinión, los hechos en Tlahuelilpan, Hidalgo han demostrado que las policías tienen que medir su fuerza y hay momentos en que su acción no es represión sin sentido, sino disuasión para salvar vidas.

Esa desgracia en concreto, destacó, se pudo haber evitado con una acción de una policía civil, que seguramente hubiera sido muy criticada, pero no se habían perdido tantas vidas. Añadió que los soldados no están preparados para, con el mando militar, tener acciones de seguridad. Si los pasamos a un mando civil, responden a otros protocolos. Ésa es la diferencia.

Tlahuelilpan es un ejemplo de que los militares no pueden reaccionar de manera correcta porque sus órdenes no incluyen la disuasión, sus ordenes incluyen neutralizar, como se quiera entender. No tenían la capacidad para controlar esta multitud a diferencia de una policía civil preparada. No todo es agarrarse a balazos con la delincuencia.

Para el legislador lo que le urge al país no es la Guardia Nacional, “sino que le demos resultados en la tarea de generar condiciones de seguridad en todo el territorio”.

Si bien los legisladores de oposición en el Senado no están para “empantanar”, “pero si nos arriesgamos a que si la Guardia Nacional se hubiera aprobado en los términos que se había planteado por el grupo mayoritario tendríamos tragedias”.

Destacó que lo que se está poniendo en riesgo no es una elección, votos o el clamo popular, sino que arriesgan vidas.

Dijo que debe hacerse un ejercicio de Parlamento abierto para tener la oportunidad de escuchar no solo las posturas de las diferentes bancadas sino la de los especialistas y organizaciones no gubernamentales y víctimas de delitos. “Esperemos que se escuchen a las organizaciones civiles y a los especialistas. Yo creo que la urgencia no debe ser de un partido, la urgencia es de todos los mexicanos y no hay ninguna entidad que esté exenta de estos temas”, por lo cual la reforma debe hacerse con mucho cuidado.

Adelantó que otros temas que promoverá el PRD para que sean discutidos en el próximo periodo son el salario mínimo, seguridad y ley general que regula el uso de la fuerza y mando coordinado para las policías locales.

