El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que el nombramiento del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente interino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió en definitiva la crisis institucional que vivió ese órgano jurisdiccional.

“El diálogo es la vía privilegiada para resolver los conflictos. La crisis en el TEPJF ha sido superada. Reconozco a las y los magistrados su institucionalidad. Les reitero mi agradecimiento por su confianza. Espero que sea el inicio de una nueva etapa de unidad en bien de México”, dijo esta mañana el ministro a través de su cuenta de Twitter.

La madrugada de este martes, en sesión privada, los siete magistrados que integran el pleno de la Sala Superior del Tribunal aprobaron nombrar al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente, por ministerio de ley, de la Sala Superior del TEPJF hasta el 1 de septiembre.

Al respecto, en su conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no coincidir con el ministro Zaldívar en que ya quedó solucionada la crisis en el Tribunal, pues consideró que esto sólo podría ocurrir si renuncian y se renuevan a todos los magistrados actuales.

“No, porque está bien el tribunal. No han demostrado actuar con rectitud. A mi me decepcionaron y tengo pruebas: cuando resolvieron cancelar las candidaturas en Michoacán y Guerrero. Actuaron bajo consigna, no actuaron como jueces. (…) Ya no les tengo confianza, lo mejor es una renovación, porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible, honesta”, sostuvo.

Y luego, cuando se le insistió si estaba de acuerdo con el Ministro Zaldívar, dijo: “no coincido, eso tiene que renovarse, no hay más que una renovación tajante, tanto en el INE como en el Tribunal”.

Sin embargo, el presidente López Obrador planteó que no propondrá al Congreso la renovación de magistrados y consejeros del INE, aunque sí una reforma en materia electoral.

