El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que su gobierno acepta recibir una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la ONU o cualquier organización internacional, para que indaguen si es verdad que su administración o el partido Morena tienen vínculos con la delincuencia organizada, como acusan dirigentes de la alianza Va por México (PRI, PAN y PRD).

“Si la OEA lo decide, que vengan. Están las puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar. Que no se confunda, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. No solo la OEA, la ONU, cualquier organismo que quiera venir a investigar, que vengan, ningún problema (o restricción). Todo eso es politiquería, ya no hallan qué hacer”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Este lunes, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, acompañado por los dirigentes nacionales del PRI y PRD, fueron recibidos en Washington por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien expusieron cuatro preocupaciones, entre ellas la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio.

“La primera, la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral. La segunda, el uso faccioso, doloso de las instituciones para perseguir y amedrentar a los opositores. La tercera, el hostigamiento permanente del gobierno federal en contra del INE y el Tribunal Electoral. Y la cuarta, y no menos importante, también la persecución a los medios de comunicación y a líderes de opinión que se han atrevido a disentir de lo que está ocurriendo con el gobierno”, declaró Cortés Mendoza luego de la reunión.

Al respecto, el presidente López Obrador negó que su gobierno tenga vínculos con la delincuencia, y sugirió a la oposición buscar a un líder.

