En materia de atención a las comunidades de mexicanos que viven en Estados Unidos hay un desentendimiento total por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó, Artemio Arreola, presidente de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois.

En entrevista, dijo que podrá tener buenas intenciones, pero en los hechos “no es nada diferente la administración de López Obrador de la del presidente Enrique Peña Nieto”.

Lo que sí es claro, abundó, es que si se atiene uno a las acciones lo que hay es un retroceso, porque lo que no se refleja en el presupuesto es pura habladuría.

Comentó que cada que hay un cambio de gobierno en México, se crean expectativas de que la atención a los mexicanos en ese país será mejor por parte de la autoridad mexicana y así ocurrió en el 2018.

Sin embargo, además de esta expectativa natural el propio López Obrador dijo que no permitiría ataques y ahora sólo se limita a decir: amor y paz, no digo nada, no hago nada.

No esperamos que sea brabucón, sino que se siente con intereses en la mano a negociar y reiteró que en una negociación internacional se ponen todos los intereses de un país y los migrantes, aunque no vivan en territorio nacional son intereses de México. Eso hace falta entender por parte de la autoridad, aseguró.

Dijo que “esta administración no ha sabido trascender más allá de nuestras fronteras para defender nuestros derechos”.

Comentó que mientras las remesas de los mexicanos que viven en el vecino país del norte se han incrementado, López Obrador redujo las partidas presupuestales para los programas destinados a atender a las comunidades de mexicanos en el extranjero.

De acuerdo con cifras del Banco de México el envío de dinero de mexicanos radicados en Estados Unidos a México en el 2018 tuvo un máximo histórico de 33,480 millones de dólares y representó un incremento de 10.53% respecto del 2017.

Agregó que el gobierno mexicano no ha sido capaz de encontrar la manera de retribuir el esfuerzo que hacen los migrantes mexicanos que envían dinero a sus comunidades de origen donde pagan impuesto vía la carga tributaria al consumo.

Explicó que de los servicios que financia el gobierno relacionados con los migrantes a través de los consulados representan un negocio para el gobierno.

Casi todos los documentos que se tramitan en el consulado cuestan caros, empezando con la matrícula consular y siguiendo con los pasaportes, documentos como cartas poder y otros que se cobran.

También dijo que el programa 3x1 para migrantes, una parte es aportada por los migrantes con tal que se invierta en sus comunidades de origen.

Dijo que en muchas ocasiones los migrantes que trabajan en Estados Unidos, colaboran para hacer obras de infraestructura en sus comunidades de origen, al ver la necesidad de sus familiares, pero es una responsabilidad del gobierno que no resuelve.

Recordó que el gobierno del presidente López Obrador, al inicio de su gestión, anunció que convertiría a los consulados en verdaderas defensorías de oficio.

En ese sentido, dijo: “No necesitamos orientación legal; necesitamos acompañamiento. Necesitamos que ayuden a las personas que tienen un caso (proceso ante las autoridades de Estados Unidos) los acompañen” para que tengan mayores posibilidades de que tengan una resolución a su favor.

En el caso del programa de apoyo a las personas que han sido deportadas, éste tiene muy poco dinero, lo cual es una prueba de que se está invirtiendo muy poco para defender a las personas más vulnerables radicadas en ese país.

