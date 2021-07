La Guardia Nacional contará con 50,000 millones extras en su presupuesto para consolidar su formación como el principal cuerpo de seguridad del país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos convenido ya en una reciente reunión que la Guardia Nacional va a contar con más presupuesto; va a disponer de 50,000 millones de pesos adicionales para terminar de consolidar esta institución a finales del 2023.

“Con todos los elementos, con todo el profesionalismo de los que integren la Guardia Nacional, con salarios justos, prestaciones y también con todas las instalaciones requeridas”, dijo López Obrador durante la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional en Xalapa, Veracruz.

El mandatario reiteró que otra de las decisiones que se han tomado es la de enviar una nueva reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional dependa de manera directa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Así va a funcionar la Guardia Nacional a finales del sexenio que me corresponde porque no queremos que quede adscrita a ninguna Secretaría que no tenga la disciplina y el profesionalismo, que no vuelva a suceder lo que aconteció con la Policía Federal que primero estaba constituida en una Secretaría, luego pasó a depender de Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo, con actos de corrupción, se pudrió”, dijo.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que la única forma de que la Guardia Nacional se mantenga con los principios de su fundación es que se integre al Ejército mexicano, al tiempo que comentó que así funcionan otras instituciones similares en España, Italia, Francia, entre otros países.

López Obrador refirió que 75% de la población apoya a dicha institución.

El mandatario federal destacó que el número de elementos de la Guardia Nacional ronda los 100,000, mientras que corporaciones anteriores como la Policía Federal llegó a tener unos 40,000 elementos de los cuales sólo la mitad eran operativos.

kg