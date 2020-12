El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a sus homólogos de Chile, Colombia y Perú a “repensar acerca de lo ineficiente que ha sido el modelo económico neoliberal’’.

Al participar, de manera virtual, en la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico, con el chileno Miguel Juan Sebastián Piñera, el colombiano Iván Duque Márquez y el peruano Francisco Rafael Sagasti, dijo que ese modelo ha sido, “desde luego, bueno para la minoría; muy malo para los pueblos.

Desde su perspectiva, el gobierno tiene que representar a todos, pero “tiene que haber una división clara entre el poder económico y el poder político.

“Cuando el gobierno está al servicio de una minoría no se puede avanzar’’.

López Obrador celebró el encuentro a distancia y agradeció a Piñera su desempeño, durante 16 meses, como presidente pro tempore del mecanismo regional, cuya estafeta pasó a Duque, a quien deseó “lo mejor’’.

Durante su alocución, el mandatario mexicano consideró que se tiene “que revisar la estrategia que se ha venido aplicando cada vez que se presenta una crisis económica.

“Antes, frente a una crisis, lo que se hacía y recomendaba, incluso hasta por organismos financieros internacionales, era recurrir a créditos, a endeudar a nuestros países y utilizar ese endeudamiento para rescatar a las grandes corporaciones, tanto empresariales como financieras’’.

Su gobierno, destacó al hablar de su experiencia para enfrentar la doble crisis, la sanitaria por la pandemia y la económica, no ha incurrido en endeudamiento.

“Debemos todos, cada quien, de acuerdo a su realidad y circunstancia, entender que ir a una nueva normalidad, después de la pandemia, implica también aceptar que hay una nueva realidad en el mundo y nuestros países.

“Ya no se puede continuar con las mismas estrategias. Tenemos que reinventarnos en todos los órdenes. Ya no se puede seguir sosteniendo la misma política económica. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Más cuando las políticas que se han aplicado en el pasado no han dado resultados. Esto no es un asunto ideológico, es de juicio práctico’’.

A él, abundó, la pandemia le deja “lecciones muy importantes’’, por el sufrimiento y tristeza por la pérdida de vidas humanas, pero “también nos enseña que no se debe abandonar el sistema público de salud.

“Que fue un error grave apostar a la privatización de la salud, como se hizo también en el caso de la educación. Nosotros, actualmente, por la política privatizadora, tenemos un déficit de médicos y especialistas’’.

Finalmente, dijo aceptar “la necesidad de fortalecer’’ las relaciones entre los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico, en los órdenes económico, social, cultural y comercial.

