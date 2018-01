El precandidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles nuevamente al presidente Enrique Peña Nieto serenidad durante el proceso electoral en marcha, y de manera irónica, le recomendó tomar el medicamento conocido como amlodipino.

López Obrador realiza desde ayer una gira de siete días por el estado de Veracruz, este miércoles difundió un video en el que pide al presidente Peña que garantice una transición democrática al gobierno que resulte electo el 1 de julio.

“Ahora que el presidente Peña le ha dado por las indirectas le he mandado a decir, de manera respetuosa, que se serene, que no se alterne, que no se caliente, que no le haga caso a las encuestas, que si se le sube la presión, esta medicina es buena (muestra la caja de amlodipino), además ayuda a curar el mal de ojo, y otras molestias.

“El cambio va a ser bueno para todos; con viene que haya una transformación, que se acabe ya con la corrupción. Se han pasado, ya es tiempo de que haya un gobierno honesto en el país, y si están preocupados, nerviosos, con hipertensión, aquí está amloalospinos (sic)”, afirmó en el videomensaje que tituló “¡A qué buena medicina!”.

López Obrador llegó a Veracruz para realizar una gira de sietes días por 21 municipios de la entidad, en compañía del precandidato de Morena al gobierno del estado, Cuitláhuac García.

jmonroy@eleconomista.com.mx