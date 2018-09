Guadalajara, Jalisco. - El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreció una disculpa a quienes se sintieron agraviados cuando dijo que el país está en bancarrota. Sin embargo, afirmó que no se retracta de su diagnóstico.

Luego de que legisladores, empresarios y el actual gobierno federal, negaron que el país esté en bancarrota, López Obrador pidió a los medios de comunicación que cambien su manera de informar, y que ya no busquen reacciones para no generar polémica.

“Sí, genero alguna polémica, y nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, aclaro, los conservadores, los que todavía no terminan de digerir lo que sucedió en la elección presidencial, y la prensa fifi, están ahí atentos sacando de contexto las cosas, buscando las podridas. Lo entiendo, esa es su postura, porque desde hace mucho tiempo, el inicio del México como país independiente han existido dos agrupaciones: liberales y conservadores, siempre, estamos hablando de más de 200 años de lucha de dos posturas. Entonces eso existe ahí, no desaparece, puede ser que en apariencia se diluya esa confrontación, pero yo he buscado la reconciliación y lo voy a seguir haciendo, porque le conviene al país, pero hay quienes no quieren que se afiance nuestro proyecto de transformación, de cambio. Por eso es conservadurismo. Por eso es reacción.

“(Los empresarios) hicieron el planteamiento de que no les gustó el término, el concepto bancarrota; yo tengo mis datos”, afirmó.

—¿Ya vio los números (del Presupuesto)? -se le preguntó.

—“¡Claro!”, respondió.

—¿La realidad? -se le insistió.

—“Si, pero quién no ve la realidad. Llevamos 30 años sin crecimiento económico. La deuda pública nada más de (Vicente) Fox, a la fecha, creció de 1.7 billones a 10 billones. Creció la pobreza, la violencia, no quiero hablar de lo que sucedió ayer, antier, del nuevo, doloroso para los mexicanos, que se estén encontrando cuerpos en la clandestinidad, todo el sufrimiento de las víctimas, entonces ¿ha estado muy bien el neoliberalismo? ¿Hay que aplaudirle? Por qué no aceptan de que fue un fracaso la política neoliberal, que solo benefició a una pequeña minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, produjo la inseguridad, la violencia, ¿porque no aceptarlo?, porque no reconocerlo.

“No les estoy diciendo que pidan perdón, sino que sean autocríticos, y que acepten, se dedican algunos medios durante estos 30 años, a aplaudir y callar. A obedecer y a quemarle incienso al régimen, de un partido o de otro. Y ahora que digo que está muy mal la situación, qué hay una crisis de México, usé la palabra bancarrota, se me lanzan, e interpretan de que me estoy echando para atrás y que no voy a cumplir los compromisos, ¡falso! Voy a cumplir todos mis compromisos, nada más que si quiero que se tenga conocimiento del punto de partida.

“No es ninguna justificación, y vamos a salir adelante, nada más que: ¿no estaban aplaudiendo la reforma energética? ¿Que no decidan que este año íbamos a estar extrayendo 3 millones de barriles diarios de petróleo? Que iba a llegar la dolariza, la inversión extranjera, que nos preparáramos para administrar la inversión extranjera que iba a llegar al sector energético. ¿Saben cuánto ha llegado en cuatro años? 60,000 millones de pesos; 15,000 millones de pesos por año. Ha resultado un fracaso y lo peor de todo es que se están extrayendo 1 millón 800,000 barriles diarios. Estamos produciendo petrolero como se hacía hace 40 años, antes del periódico neoliberal. ¡Y todavía se enojan! Si están enojados ofrezco disculpa y amor y paz”, afirmó.

—¿Dicen que es contradictorio que primero haya dicho que había estabilidad financiera y no había crisis política, y ahora que el país está en bancarrota? -preguntaron los reporteros.

—“Es que la crisis de México no se mide solo en variables macroeconómicas. ¿Y la pobreza, la inseguridad, la violencia, eso que vemos todos los días? La gente está desesperada. Lo que vimos ayer: cuántas concesiones se entregaron para la explotación minera en el periodo neoliberal, desde Fox a la fecha: 30 millones de hectáreas del territorio nacional. Ni en la época de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio, y todavía se ofenden”, aseveró.

—¿Se está acabando la luna de miel como decía Alfonso Romo? -se le preguntó al presidente electo.

—“¡No, no, para nada! Es que salió el tema y no les gustó la palabra, pero es por eso”, afirmó.

—¿Había dicho que era de aquí para adelante (lo qué pasa en el país)? -se le interpeló.

—“Sí, pero no me voy a quedar callado”.

—¿Sostiene qué hay bancarrota? -indagó un reportero.

—“Sostengo qué hay crisis en México y qué hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal, y que la vamos a cambiar”, comentó.

—¿Podría enfrentar una crisis económica (en su gobierno)? -fue cuestionado.

—“¡No, no, no! Porque el periodo neoliberal se caracterizó por la corrupción, son muy rateros, entonces eso fue lo que agravó la situación económica y social. La corrupción. Eso ya no va a haber. Como dicen los tecnócratas, esa variable ya no se va a presentar, ya no va a haber corrupción. Yo dije en campaña que iba a haber un gobierno para todos, que ya no iba a estar al servicio de una minoría, ese es el cambio, por eso no va a haber crisis”, mencionó.

—¿Qué le dice a la Iniciativa Privada?

—“Que están ellos ayudando mucho, y que nos van a seguir apoyando”, concluyó.

