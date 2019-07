El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció un informe de labores a un año de su triunfo electoral ante un Zócalo abarrotado de seguidores. En medio de aplausos y arengas, el presidente ofreció información sobre el estado de la economía, el empleo, las finanzas y de programas sociales… y en algún momento mencionó la seguridad.

De entre todo lo dicho por el presidente durante la hora y 25 minutos que duró su discurso, hay un coctel de datos y “otros datos”, como dice el propio presidente. Veamos.

1. Empleos y salarios

Aseguró que. En el IMSS se crearon más de 300,000 nuevos empleos en 5 meses sin contar los programas sociales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Construir Caminos. El presidente dijo la verdad, incluso por debajo del dato real: van 303,545 empleos acumulados generados al mes de mayo según datos del IMSS. Según AMLO, si se suman los empleos generados por estos tres programas sociales la cifra llegaría a un millón de empleos.

Aseguró que. El salario mínimo aumentó 10% para los trabajadores de base y sindicalizados y, en la franja fronteriza norte, aumentó 16 por ciento. Y hasta aquí tiene razón. Porque luego dijo: “Algo que no ocurrió en 36 años del periodo neoliberal”, dijo AMLO. Según datos de la Conasami, en 2017 el salario mínimo promedio aumentó 21 por ciento.

2. Inflación y deuda pública

Aseguró que. La inflación bajó de 5.3 a 4.3% en un año. El criterio del presidente abarcó de mayo de 2018, cuando la inflación alcanzó 4.5%, a mayo de 2019, cuando llegó a 4.3 por ciento. El dato de 5.3% se produjo en febrero y no en mayo, cuando la inflación fue de 4.5 por ciento. En la segunda quincena de junio, la inflación regresó al objetivo de Banxico de 3% +/- un punto porcentual, a 4 por ciento.

Aseguró que. “No ha crecido la deuda pública” en lo que va del nuevo gobierno, dijo. Un dato inexacto, pues aunque poco, la deuda pública federal aumentó 17,882 millones de pesos entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, según datos de la Secretaría de Hacienda. En términos porcentuales, la deuda pública federal aumentó 0.16 por ciento.

Diciembre 2018: 10,829,907 millones de pesos

Mayo 2019: 10,847,789 millones de pesos

3. Remesas, IED y reservas internacionales

Aseguró que. Se enviaron a México remesas por 3,203 millones de dólares en mayo, un máximo histórico en su volumen mensual. Tiene razón. Para agregar contexto, de enero a mayo de este año las remesas acumularon un total de 13,724 millones de dólares, 4.7% mayor a los 13,103 millones registrados en el mismo periodo del año pasado, según datos de Banxico.

Aseguró que. La inversión extranjera directa durante el primer trimestre de 2019 sumó más de 10,000 millones de dolares, 7% más que en el mismo lapso de 2018. Eso dijo AMLO y está en lo correcto: la cifra exacta es de 10,162 millones de dólares, con una variación de 6.94 por ciento.

Aseguró que. Las reservas internacionales crecieron más de 4,000 millones, dijo. Lo que no concuerda con los datos oficiales de Banxico al 7 de junio. Según la más reciente medición oficial, el saldo de las reservas internacionales registra un crecimiento acumulado de 3,498 millones de dólares respecto al cierre de 2018, cuando se colocaron en 174,793 millones de dólares.

4. Producción petrolera y precio de los combustibles

Aseguró que. Se detuvo la caída en la producción de petróleo, dijo. Sí y no: la producción de petróleo, según datos de Pemex para mayo de 2019, registró una caída menos pronunciada que en meses anteriores, pero la producción sigue en descenso. Pemex produjo 0.71% menos en mayo de 2019 y acumular una caída de 10.8% en los primeros cinco meses de 2019 frente al mismo periodo de 2018.

Aseguró que. No ha habido aumento en términos reales en el precio de los combustibles de uso cotidiano, como el diésel, las gasolinas, la electricidad y el gas L.P. La clave de la expresión del presidente está en el concepto “en términos reales”: en su comparación mensual, la tendencia en los precios ha sido a la baja, pero si se compara anualmente se registra encarecimiento, aunque de menor intensidad. Pero AMLO no dio un periodo particular ni una manera de comparar. ¿En mayo contra mayo? ¿En lo que va del año? ¿En lo que va del gobierno?

5. Los mercados

Aseguró que. El principal índice bursátil de México, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ha avanzado 3% en lo que va del gobierno. El presidente pudo colgarse una medallita más grande: los inversionistas han hecho crecer el índice 4% en lo que va de su gobierno, para pasar de 41,732.78 puntos el 30 de noviembre de 2018 a 43,438.24 unidades este lunes 1 de julio. En su mejor nivel del año, el S&P/BMV IPC de la BMV alcanzó 45,525.29 unidades, muy por debajo de su máximo del mismo periodo en 2018, de 51,065.49 puntos (26/01/2018).

Aseguró que. El peso es la moneda que más se ha apreciado contra el dólar estadounidense en lo que va del gobierno, dijo. El presidente tiene razón. El peso alcanzó hoy un cierre de 19.1175 unidades por dólar contra las 20.4530 unidades por dólar con las que cerró en la sesión del 30 de noviembre, previa a su toma de posesión. Desde que se inició su gobierno, el 1 de diciembre de 2018, el avance es de 1.3355 unidades o 6.52 por ciento.

El movimiento del peso registra una recuperación tras haber alcanzado un máximo de 20.9650 pesos por dólar en junio de 2018 ante la posibilidad de que ganara la elección y la salida de Estados Unidos del TLCAN.

6. Otros datos

Aseguró que. En mayo la confianza del consumidor se ubicó en 110 puntos, “como no se vio en las últimas dos administraciones” de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). AMLO tiene razón: los 110 puntos representan el mejor índice registrado para un mayo desde que se tiene registro. AMLO pudo presumir, sin embargo, el dato de febrero de 2019, cuando el índice llegó a 119 puntos.

Mayo 2007, el primer mayo de Felipe Calderón Hinojosa: 106.8 puntos

Mayo 2013, el primer mayo de Enrique Peña Nieto: 95.2 puntos

Aseguró que. Las ventas de tiendas de autoservicio aumentaron 5.45 por ciento en mayo. En términos reales aumentaron 1.1%, según cifras de la ANTAD en mayo; la cifra dada a conocer por AMLO es la cifra nominal, que no contempla el factor inflacionario.