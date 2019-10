El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el dirigente del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), y aunque no le pidió abiertamente renunciar, consideró que sería mejor que el dirigente petrolero enfrente las denuncias fuera de las instituciones.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, y luego de difundirse esta mañana la posibilidad de que Deschamps deje el cargo de secretario general del sindicato de Pemex, a pesar de que su gestión terminaría en 2024, el presidente López Obrador dijo que el también exsenador deberá valorar si renuncia al cargo para hacer frente a esas denuncias. Sostuvo que su gobierno no quitará a ningún dirigente sindical para poner a otro.

“Si él quiere dejar el cargo para enfermar su asunto, como lo hizo el ministro (Eduardo) Medina Mora, igual hay denuncias, ellos ven en la Fiscalía si van a resultar culpables, si se van a consignar esas denuncias al juez; yo pienso que el que tiene una denuncia de este tipo, y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato, lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal y se resuelva, y nosotros no estemos imponiendo a quien va a quedar”, dijo el Presidente.

López Obrador garantizó que si Carlos Romero Deschamps renuncia al cargo para enfrentar las investigaciones que pesan sobre él ante la Fiscalía por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, tendrá un juicio apegado al derecho y no habrá persecución en su contra.

“Hay denuncias presentadas ante la Fiscalía, recordar que todo lo que nos llega (como denuncia) se tramita, se le da curso, y hay denuncias en la Fiscalía General. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho. Nosotros no nos vamos a meter, a poner al sustituto, eso lo tienen que resolver en el sindicato. Y él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas sin que haya persecución, sino con apego a la legalidad, a los elementos de prueba que existan, en el caso de que sea responsable de algún delito. No vamos nosotros a quitar a un dirigente para poner a otro dirigente, no nos corresponde”, comentó.

