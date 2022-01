El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que dio positivo a una prueba para detectar coronavirus, esta es la segunda ocasión, que el mandatario se contagia de esta enfermedad.

El mandatario aseguró a través de sus redes sociales que se encuentra bien y no ha presentado síntomas graves de Covid-19 y que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López le representará en sus tradicionales conferencias matutinas.

"Informo a ustedes que estoy contagiado de Covid-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y sólo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante", explicó López Obrador.

Informo a ustedes que estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2022

"El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el afecto de siempre!", dijo el Presidente en su cuenta de Twitter.

En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el afecto de siempre! — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2022

La prueba que se realizó López Obrador este 10 de enero se debió a que por la mañana despertó “ronco”, sin embargo, no canceló su habitual conferencia de prensa mañanera. El mandatario federal dijo que consideraba que sus síntomas se debían solamente a una gripa y no una infección por Covid-19.

López Obrador se reunió la semana pasada con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien el viernes anunció que había dado positivo a la prueba de coronavirus.

"Está afectando bastante la Covid-19, esta nueva variante. Yo me reuní con ella (Clouthier) hace como tres días (...) No tengo síntomas, la verdad es que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas", subrayó entonces el Presidente.

El pasado 7 de diciembre el presidente López Obrador recibió la vacuna de refuerzo contra el coronavirus, cuando arrancó la nueva etapa del plan de vacunación para personas adultas mayores.

Durante este fin de semana López Obrador no tuvo actividades públicas. Sin embargo, este lunes el jefe del Ejecutivo mantuvo una agenda activa y tuvo contacto con diversos integrantes de su gabinete, entre los que destacan el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos y el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

También acudieron este lunes a Palacio Nacional Javier May, secretario del Bienestar; Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública; el secretario de Gobernación y el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer; el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett; la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel y el director del INAH, Diego Prieto.

Cabe recordar que fue el 24 de enero de 2021 cuando el presidente López Obrador se contagió por primera vez de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, en el marco de la segunda ola de contagios en el país.

Desde entonces y hasta el 8 de febrero del año pasado, el presidente se ausentó de las conferencias matutinas. En ese periodo, según se informó fue atendido con un tratamiento experimental desarrollado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Desde finales de diciembre de 2021 México enfrenta una cuarta ola de contagios, ante la cual el presidente López Obrador ha comentado que “afortunadamente, todavía, no se refleja en hospitalizaciones y lo más importante, en fallecimientos”, indicó.

Al corte de este lunes, la Secretaría de Salud reportó 11,052 nuevos contagios y 78 decesos más respecto a lo reportado el domingo 9 de enero. Ante ello, la cifra de fallecimientos a causa del coronavirus ascendió a 300,412; mientras que el número de acumulado de casos confirmados es de 4 millones 136,440.

El pasado sábado 8 de enero se registró la cifra más alta de contagios registrada desde que llegó la pandemia a México, tras reportarse 30,671 contagios en 24 horas.

El Presidente aseguró que, de acuerdo a las cifras, la variante Ómicron no tiene la misma letalidad que la variante Delta.

En la conferencia matutina de este 10 de enero, el mandatario presentó el decálogo que realizó el escritor y periodista Pedro Miguel, de información difundida por la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México.

En el hilo que publicó el escritor en su cuenta de Twitter destacan puntos como: “si se vacunaron y se enferman de algo que parece Covid, asuman que es Covid”, o “si no se han vacunado, vacúnense. Vacúnense. Vacúnense. Es preferible que les pinchen el brazo a que les metan un tubo en el gaznate”, entre otros puntos.

kg