Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó y ondeó un pañuelo blanco para sostener que en su administración se está limpiando de corrupción al gobierno.

“Sí, miren, ahí está, pañuelito blanco. No hay corrupción ni impunidad tolerada arriba, es decir, en los niveles más altos del gobierno. Ya empezó a limpiarse el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y ahí vamos avanzando”, expresó López Obrador mientras sostenía y ondeaba un pañuelo blanco que sacó de su traje.

El mandatario federal aseguró que el combate a la corrupción y garantizar que no haya impunidad en el país es uno de los eslabones de su plan de paz y seguridad.

El Presidente fue cuestionado acerca del apoyo que tuvo el domingo durante la ceremonia del Grito de Independencia. Dijo tomarle la palabra a los opositores que expresaron que es momento de la reconciliación nacional.

“Hay algo importante. Me gustó mucho un replanteamiento o una actitud muy digna de algunos adversarios hablando de que era el momento de una reconciliación, yo les tomo la palabra, creo que necesitamos la unidad.

“Si tenemos el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar, que haya justicia con libertades, si coincidimos en eso en garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, el que nunca se piense en el autoritarismo, en la mano dura, ni siquiera en la mano blanda, nada de dictadura, nada de dictablanda, sino construir una auténtica democracia. Sobre eso nos entendemos y desde luego a partir del respeto a todas y a todos.

“Sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma forma. La democracia es pluralidad, es discrepancia, es debate, pero al mismo tiempo es unidad y es respeto”, comentó.

López Obrador indicó que en su vida ha encabezado alrededor de 10 ceremonias de Grito de Independencia en distintos puntos del país, y que el evento que encabezó el domingo —ya como Presidente de la República— lo compromete a asumir los temas pendientes que tiene su gobierno, entre ellos la disminución de la inseguridad y la violencia, así como lograr el crecimiento económico prometido.

“Me ocupa mucho el que logremos pacificar al país, que haya paz, que no haya violencia, me duele mucho. Todos los días el reporte de la mañana, cuando me entero, cuando me informan, cuando me reportan sobre hechos delictivos en el país, eso es fuerte y ese es un desafío.

“Faltan muchas cosas, por ejemplo, en general el que pacifiquemos, o sea, el que bajemos la incidencia delictiva, que ese es un desafío, un propósito; y lo otro, que se eche a andar la economía para que podamos cumplir el compromiso de crecer en promedio cuatro por ciento. Entonces, eso no se olvida y ahí va poco a poco”, admitió.

