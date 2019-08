A cuatro años del caso Narvarte, prevalece la impunidad en el multihomicidio de Alejandra Negrete; la modelo colombiana Mile Virginia Martin; la activista Nadia Vera; la maquillista Yesenia Quiroz y el fotoperiodista Rubén Espinoza, así señalaron familiares de las víctimas, quienes exigieron a las autoridades de la Ciudad de México que se retome la investigación hasta lograr justicia.

En la presentación de la Plataforma de Memoria del caso Narvarte, Patricia Espinoza —hermana de Rubén Espinoza— fustigó que aún se desconozca el móvil del crimen, que no se haya capturado al autor materia, y que únicamente haya tres detenidos, de los cuales sólo uno está sentenciado.

“Lo único que sigo pidiendo es que haya justicia. Considero que es una buena y gran oportunidad para que las autoridades reivindiquen su camino, para que realmente podamos creer en el nuevo gobierno, creo que ahora es un parteaguas para que las autoridades nos den el mensaje de que esto no volverá a ocurrir. El mensaje a la no repetición, el mensaje a la no impunidad y el mensaje a que sí habrá justicia”, expresó.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, abogado de las víctimas e integrante de la organización Artículo 19, aseguró que en la anterior gestión del Gobierno de la CDMX, se hizo una manipulación política de las investigaciones.

Celebró que el nuevo gobierno haya planteado que retomará la investigación con énfasis en la línea de investigación de un móvil político, específicamente de exautoridades de Veracruz, entidad de origen de Rubén Espinoza; también la posibilidad de un crimen perpetrado por tratantes de personas o de la delincuencia organizada.

La Plataforma de Memoria del Caso Narvarte recopila investigaciones periodísticas y la cobertura de los medios sobre este caso; dos informes; una novela gráfica en memoria de las víctimas y una serie de cuatro podcasts.