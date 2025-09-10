Sistema educativo en México: Cayó la matrícula total de estudiantes

El sistema educativo nacional reportó cambios en sus principales indicadores durante el ciclo escolar 2024-2025, que finalizó el pasado julio.

Destaca la caída en el total de alumnos inscritos en las escuelas mexicanas, que pasó de 34.8 millones de inscritos a 34.4 millones, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esto implicó una reducción de 1.26% en comparación con el ciclo escolar previo.

La reducción en el total de niños y adolescentes matriculados en las escuelas se dio principalmente en la educación pública, que pasó de 29.2 millones de estudiantes a sólo 28.8 millones en este periodo.

En contraste, en las instituciones privadas sí se logró un aumento —aunque ligero— de inscripciones, pasando de 5.5 millones a 5.6 millones de estudiantes.

La caída de matrícula se registró específicamente en educación inicial, preescolar y primaria.