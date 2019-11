Conferencia mañanera

AMLO califica de inmoral el uso de "bots" en ataque vs. la prensa en redes sociales

“La recomendación es que no se insulte, sino que se argumente, eso es lo más destacado, por lo general son muy buenos los argumentos, no podía ser de otra forma, los conservadores están desesperados, no tienen argumentos e insultan y usan 'robots', cosa que es inmoral”, expresó López Obrador.