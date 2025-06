Trump, vocero de Netanyahu

El presidente Donald Trump no deja de sorprender.

Su perfil de showman no lo disipa ni siquiera la guerra entre Israel e Irán.

Desde la semana pasada el presidente de Estados Unidos sorprendió con una actividad que se acerca a la función de vocería del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu.

Trump declara, escribe en redes y concede entrevistas sobre la guerra a manera de vocero.

No es sencillo detectar lo que quiere el presidente de Estados Unidos.

Ha dicho que quiere un acuerdo con Irán, pero él desmanteló el acuerdo negociado por el presidente Barack Obama con Irán.

Ha dicho que funcionarios de Irán desean viajar a Washington para sostener una reunión con él, pero minutos después el gobierno iraní lo desmiente.

“Puede que lo haga, puede que no”, mencionó Trump sobre un posible ataque de su ejército en contra de Irán. “Nadie sabe qué voy a hacer”, dijo. Y quizá tampoco él sabe qué debe hacer.

Netanyahu se encuentra feliz por el servicio de vocería que le está desarrollando el presidente de Estados Unidos.

Trump es un medio de comunicación que desea dar exclusivas todos los días. Nadie le gana en el tema. Ni The New York Times ni The Washington Post.

En ocasiones Trump proyecta un humor involuntario. Deja en el aire si su deseo es tirar el régimen teocrático de Irán o solo impedir que desarrolle la bomba nuclear.

Pero ninguna guerra genera humor.

Preocupa que Trump envíe a un experto en bienes raíces a negociar con Zelenski, Putin, Mahmud Abás, Netanyahu y Hamás. Se llama Steve Witkoff y no sigue los pasos de Kissinger. ¿En dónde está Marco Rubio?

Rubio es el profesional dentro de la sala de situación de la Casa Blanca. Trump parece que tiene el mando de un videojuego. ¿En dónde está Marco Rubio?

Preocupa que Trump trate el tema de la Franja de Gaza con desparpajo incontrolable.

Preocupa que Trump esté incendiando los puentes con Naciones Unidas. La empobrece cada minuto.

Netanyahu ha esperado 20 años para tomar la decisión de atacar a Irán. Un demócrata tiene derechos y obligaciones. Los terroristas, no.

El grado de letalidad en los ataques revela que Irán vive en la prehistoria e Israel, quizá en el siglo XXII.

El campo de batalla es intangible. Ocurre en el cielo. La Cúpula de Hierro derrite el odio transformado en misiles iraníes.

Israel comprueba que las guerras “inteligentes” no son protagonizadas con soldados y tanques de guerra.

Se requiere información de inteligencia y tecnología.

Netanyahu aprovecha que tiene en Trump a su mejor vocero.