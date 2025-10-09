Tigran Hamasyan transforma un cuento armenio antiguo en un proyecto transmedia

Un relato antiguo fue el punto de partida que sirvió de inspiración para Tigran Hamasyan en su álbum The Bird of a 1,000 Voices. El onceavo trabajo del pianista armenio combina elementos del jazz, el rock progresivo y la música folclórica armenia para reinterpretar el antiguo mito del ave de las 1,000 canciones.

“Es un cuento muy popular que lo aprendes desde el jardín de niños, pero hay tantas versiones y reinterpretaciones que es casi como La Odisea”, me dijo Tigran Hamayasan en una charla antes de su primera visita a la Sala Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México, el próximo 21 de octubre.

The Bird of a 1,000 Voices es un proyecto transmedia concebido por Hamasyan. Un álbum doble que se puede escuchar como un disco conceptual, que recuerda a los álbumes épicos de Rick Wakeman (The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table) o la interpretación progresiva de The War of The Worlds de H.G. Wells, imaginado por Jeff Wayne.

El proyecto de The Bird of a 1,000 Voices también fue concebido como un cortometraje dirigido por el cineasta holandés Ruben van Leer; un videojuego para computadora de escritorio y una experiencia musical en vivo.

El Ruiseñor de las 1,000 voces (o Hazaran Blbul, en armenio) cuenta la historia de un joven príncipe quien tiene que emprender una épica aventura para encontrar un ave mágica y levantar una maldición impuesta en el reino de su padre. El ave de las mil canciones es la única criatura que puede regresar la vida al reino, pero como en toda historia épica, el joven príncipe debe de pelear contra demonios y otros peligros para lograr su misión.

The Bird of a 1,000 voices es un proyecto que se transformó de una pieza musical en un trabajo transmedia. El álbum fue grabado con el baterista Nate Wood en California previo a los cierres sanitarios impuestos por la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020. De ahí comenzó la idea de llevarlo a otros medios.

Hamasyan colaboró con el cineasta holandés Ruben van Leer para llevar este cuento épico antiguo e interpretarlo en una serie de cortometrajes ambientados —y musicalizados por Hamasyan— en un universo futurista y post apocalíptico.

El videojuego para computadora de escritorio fue hecho con ayuda del ilustrador Khoren Matevosyan y nos transporta a los videojuegos clásicos en 2 dimensiones (2D) de scroll de las consolas de 8 y 16 bits.

The Bird of a 1,000 Voices también se presenta como una experiencia musical en vivo, una en forma de concierto donde Hamasyan interpreta una parte del álbum con otras de sus composiciones y un espectáculo teatral que combina escenografía, iluminación y proyecciones de video con música en vivo.

Tigran Hamasyan comenzó sus estudios de piano desde una temprana edad y sus influencias musicales comenzaron con los ritmos de Led Zeppelin y Black Sabbath. Su fascinación por el jazz llegó a través de la música de Herbie Hancock y Miles Davis, y luego llegó una obsesión por el Be Bop y la música de Thelonious Monk, Charlie Parker y Art Blakey.

El pianista armenio también comenzó a explorar la música folclórica de su país, a partir de la obra del saxofonista noruego Jan Garbarek y la disquera alemana ECM que ayudaron a abrir la puerta a un mundo en el que quiso sumergirse.

El acercamiento de Tigran con el poema épico del ruiseñor de las 1,000 aves ayudó al músico a conectar con sus raíces musicales y con la música folclórica armenia de una forma más natural.

Para Tigran Hamasyan la experiencia de The Bird of a 1,000 Voices fue un viaje “para descubrirte a ti mismo a través de la música folk”.

antonio.becerril@eleconomista.mx