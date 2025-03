TEXCOCO, el documental

El miércoles de la semana pasada se organizó una muy peculiar reunión donde estuvieron diversos personajes de la vida política y económica de México. Había desde un expresidente (Vicente Fox), algunos exsecretarios de Estado (Luis Téllez, Javier Jiménez Espriú, Enrique de la Madrid, entre otros), así como exfuncionarios de diversas dependencias, hombres de negocios y profesionales, la mayoría ligados al mundo de los aeropuertos.

La reunión, que duró casi seis horas, se llevó a cabo en la casa de la Fundación Espinosa Yglesias y la finalidad era presentar el documental “TEXCOCO, La decisión del presidente”, una larga exposición (4 horas distribuidas en 4 capítulos de aproximadamente 60 minutos cada una) donde se cuenta la historia de más de 60 años de encuentros y desencuentros, donde la aviación mexicana ha sido la principal afectada y que, a la postre, terminó con la opción menos esperada y, a juicio de la mayoría, menos conveniente.

El recorrido expone los diversos proyectos y estudios realizados en las opciones disponibles en el Valle de México para situar la terminal aérea del Centro del país, donde se opera el 30% de los vuelos y las principales conexiones con el resto del país, además de ser el primer destino que suele negociarse en los convenios bilaterales de aviación. O sea: la puerta de entrada.

En los dos primeros capítulos se muestran las (in) decisiones frecuentes de los presidentes en turno (desde Díaz Ordaz hasta Peña Nieto) por diversos motivos: crisis económicas, protestas de ecologistas, manifestaciones de macheteros, etc., para finalmente aterrizar en el Proyecto Aeroportuario de Texcoco, en la fase que estuvo a punto de concretarse pues se tenían ya no sólo los estudios técnicos, sino las propuestas arquitectónicas de 13 grupos, entre arquitectos aeroportuarios de fama mundial y mexicanos que se aliaban a ellos para proyectar lo que sería el principal aeropuerto y hub de conectividad de Mesoamérica.

Como se sabe, se eligió la propuesta de Norman Foster y Fernando Romero, un aeropuerto de clase mundial para 125 millones de pasajeros en los terrenos federales de Texcoco. Una de las aristas más interesantes fue la forma cómo se concibió el esquema de financiamiento a través de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) proyectada con los flujos futuros del nuevo aeropuerto, lo que implicaba un compromiso de largo plazo, que los inversionistas supieron aquilatar y por eso fue posible una colocación de 6 mil millones de dólares en mercados internacionales y 1,500 mdd en la Fibra E de mexicanos.

Los dos últimos capítulos abordan el tema de la cancelación del proyecto, con los costos que implicó y el desgaste social y político que se generó a partir de una decisión que nunca dejó claros los motivos reales, aunque se haya hablado alguna vez del tema ecológico, pero en un contexto donde prevalecía el “manotazo en la mesa”, que señaló uno de sus colaboradores entrevistado en el documental, o el “no soy florero”, frase que fue pronunciada por López Obrador en el momento de anunciar su decisión irrevocable.

El documental, que no tiene desperdicio, está disponible en la liga https://documentales.ceey.org.mx/ de la Fundación que lo subvencionó. En cuanto a la reunión que culminó con una comida, dejó a la mayoría satisfechos y a algunos nada contentos.