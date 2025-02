La presidenta Claudia Sheinbaum nunca podrá aceptar en público que López Obrador es el responsable de la presión que está ejerciendo el presidente Donald Trump sobre México y el gobierno.

La estrategia de abrazos y no balazos, su acercamiento con la familia del Chapo Guzmán y su decisión de no combatir a la delincuencia organizada, son un pretexto para que Trump acuse al gobierno mexicano de tener un pacto con los cárteles del narcotráfico.

Por otro lado, la apertura indiscriminada a los productos chinos justifica la presión para poner aranceles a los productos mexicanos.

El sexenio pasado fue un fracaso en seguridad y el cambio de estrategia de la actual presidenta de combatir directamente al crimen organizado empieza a dar resultados y puede reducir la presión por parte del gobierno de EU.

Aunque nunca lo van a reconocer, estamos regresando a la guerra contra la delincuencia organizada que planteó Felipe Calderón, una guerra con más inteligencia y estrategia, pero al final de cuentas le estamos haciendo la guerra y persiguiendo a los cárteles, los laboratorios y el tráfico de drogas.

El sexenio de López Obrador fue un fracaso no sólo en seguridad, lo fue en salud y en el abasto de medicinas a la población, lo fue en educación, en crecimiento económico y creación de empleos.

Le dejó una economía parada y un sector privado con gran desconfianza en el gobierno y en las políticas de la 4T.

La gran mayoría de sus proyectos estratégicos han sido un fracaso y más allá de que su costo fue mucho mayor que el anunciado, el Tren Maya y el del Istmo tienen mucho menos pasajeros que los proyectados y la refinería no ha refinado un solo barril hasta ahora.

El discurso de poner un segundo piso puede ser muy popular, pero crea aún más desconfianza entre los empresarios y por lo pronto, ese descontento hará que el crecimiento económico de este año sea el peor de los últimos 30 años, salvo el año de la pandemia.

Más allá de su popularidad, la sombra de López Obrador está eclipsando al gobierno de Claudia Sheinbaum. Todo el esfuerzo que está haciendo para evitar las amenazas de Trump son respuesta a la pésima imagen que dejó el gobierno de López Obrador.

El acusar al gobierno de México de estar coludido con los cárteles del narcotráfico, no se refiere al gobierno actual, sino al gobierno de López Obrador.

No la tiene fácil Claudia Sheinbaum, si se deslinda en los hechos de las acciones de gobierno de López Obrador, se va a confrontar con los grupos más radicales lopezobradoristas de Morena y el gobierno, y si no lo hace no va a lograr convencer a Trump de un cambio.

El gobierno de Claudia Sheinbaum está bajo la sombra de López Obrador y muchos de sus colaboradores en el gabinete, el Congreso y sobre todo en el partido le deben mayor lealtad a López Obrador que a ella.

Esto no es nuevo, pasó en todas las sucesiones presidenciales priistas, recordemos sólo la última, la de Zedillo con Salinas.

El presidente Salinas había aprobado la mayoría de los senadores y diputados, nombrado a los coordinadores en ambas cámaras y al presidente del partido; sin embargo, en menos de dos meses Zedillo como presidente y con muy poca experiencia política, logró el control total del gobierno, del Congreso y el partido, expulsó a Salinas del país y metió a su hermano a la cárcel.

Claudia Sheinbaum es la presidenta de México y tiene todo el poder de una presidenta, más vale que sus contrincantes entiendan que en el momento que ella quiera, puede tomar el control total como lo hicieron todos los anteriores presidentes de México.