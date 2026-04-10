¿Ruptura en el INE?

Sin voto en la mesa del Consejo General, los representantes de los seis institutos partidistas con registro nacional decidieron hacer frente común, tras de recibir oficios generados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

La abogada Guadalupe Yessica Alarcón Góngora lleva 26 meses como encargada de despacho de la DEPPP y hasta esta semana, sus actuaciones no habían sido combatidas por los sujetos regulados. Pero un oficio generado por su área pudo provocar que los representantes partidistas se levantaran de la llamada herradura de la democracia.

Se trataba –de acuerdo con funcionarios electorales enterados de esta problemática— de un oficio de carácter meramente administrativo, aunque se reservaron la naturaleza de su contenido. “Nada extraordinario”, insistieron, aunque aceptaron que se trató de una situación engorrosa.

Con ocho consejeros electorales en funciones y tres vacantes, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, decidió intervenir antes de que escalara el conflicto y se enturbiara la relación con las dirigencias partidistas.

La intervención de la consejera presidenta corresponde con la peculiar circunstancia por la que atraviesa la institución. El proceso para elegir a los tres nuevos integrantes del Consejo General ha entrado a su segunda fase, justo cuando la reforma electoral ha sido sancionada por ambas Cámaras legislativas y ha sido enviado a los Congresos estatales.

Además de las tareas de organización electoral y educación cívica, el INE tiene asignado preservar los derechos y prerrogativas de los partidos políticos nacionales, las agrupaciones políticas nacionales y las candidaturas independientes. De igual forma, debe vigilar que cumplan con el marco normativo vigente.

Taddei Zavala convocó a los representantes de los seis partidos. El titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente, y la secretaria ejecutiva, Claudia Arlett.

Espino, también participaron en el cónclave, que volverá a repetirse este miércoles. Su mensaje fue conciliador, pero contundente: hay que cerrar cualquier espacio de incertidumbre antes de que el calendario político se acelere.

A partir de ahora, definió la presidenta consejera, los asuntos administrativos quedarán canalizados a la Secretaría Ejecutiva, como instancia responsable de su atención.

Al interior del Instituto ha iniciado una etapa de ajuste en el engranaje administrativo.

“Centralizar, en este caso, no es rigidez. Es previsión”, defendieron los funcionarios electorales. “En momentos de transición institucional, los detalles administrativos pueden convertirse —si no se atienden a tiempo— en narrativas de conflicto”.

Efectos secundarios

¿FAVORITOS? A cuentagotas, la asignación de los contratos en la megacompra de los seguros del Gobierno Estado de México. A pesar de los estrictos candados que marginaron a la mayoría de los licitantes, las pólizas para asegurar el parque vehicular fueron asignada a ANA Seguros. En cierne, los seguros de vida para los empleados de la administración encabezada por Delfina Gómez, HIR Seguros es la única que cumple los candados, aunque su cotización supera la mayoría, al doble. ¿Y la austeridad?