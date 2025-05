Se queda sin dinero el gobierno

Pese a la abultada deuda que están acumulando los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum no les alcanza el dinero público lo que es peor, la economía no crece ni lo va a hacer en los próximos dos años. El tema no necesariamente es atribuible a los gobiernos del partido Monera de izquierda o progresistas como se les llega a conocer, en general las administraciones en todo el mundo literalmente no tienen llenadera para gastar. En efecto, se puede encontrar gobiernos más disciplinados y transparentes que otros, pero todos gastan más de lo que reciben de ingresos; unos lo hacen comprando submarinos nucleares y otros, tabletas para regalarlas a los estudiantes, aunque no haya luz e internet. En el caso de México tan sólo éste y el año pasado se habrán gastado 18.5 millones de millones de pesos con más de 4 de éstos de deuda, sin que exista efecto alguno en la tasa de crecimiento de la economía y, por tanto, de bienestar. Está el caso de los maestros, la presidenta con esfuerzo ofreció un incremento salarial del 9% retroactivo al mes de enero por arriba de la inflación que por cierto se mantiene fuera de rango; cuando se desmenuza el hecho vemos que un maestro de preescolar y primaria gana 14,500.00 pesos mensuales por lo que este incremento representa 30 pesos diarios. ¿Cómo es posible que un incremento fuera de rango inflacionario se traduzca en tan poco al día? Al margen de quién esté detrás de los maestros es un hecho que el dinero es escaso. El costo para el gobierno o mejor dicho para los que pagan impuestos es de 35,000 millones de pesos una ínfima proporción del presupuesto anual de 9.4 billones de pesos.

Algo está mal. Actualmente nuestro gobierno se está endeudando para pagar deuda. En este sentido debe de haber y pronto una corrección en la manera de gastar el dinero que, otra vez, es de los contribuyentes, no es como los gobiernos piensan que es de ellos en lo que Weber describía como: visión patrimonialista del dinero público. Y es que en todas las áreas faltan recursos incluyendo las estratégicas como salud con hospitales que literalmente se caen a pedazos lo mismo que las escuelas. El tema de la inseguridad es emblemático, la atinada estrategia de seguridad de la presidenta vía el secretario Omar García Harfuch en donde en 6 meses se detienen a más de 10,000 presuntos delincuentes que simplemente no hay instalaciones suficientes para mantenerlos encerrados. En unos días estaremos en posibilidades de elegir a jueces en un proceso electoral que se realiza sin dinero suficiente y en los últimos meses se han hecho de modificaciones a leyes que requieren cientos de miles de millones de pesos que desafortunadamente no existen, sin embargo, el problema no es darle más recursos al estado sino exigir como contribuyentes, que se gaste mejor y la economía crezca.