Un pequeño retrato musical de los Grammy 2025

La 67ª entrega de los premios Grammy ofreció una pequeña muestra del estado de la industria musical. Nunca ha podido ser una guía definitiva del zeitgeist cultural, pero ayuda a rastrear algunos puntos importantes que han acompañado a estas conversaciones musicales.

En las categorías principales, los Grammys ofrecieron un vistazo a los sonidos que definieron el 2024 en distintos frentes.

Beyoncé ganó su primer Grammy como Álbum del Año y se convirtió en la primera mujer de color en ganar el Mejor Álbum de Country con “Cowboy Carter”, una exploración por la música country estadounidense y reflejado a través del prisma de su propia negritud.

El rapero Kendrick Lamar ganó las cinco categorías en la que estaba nominado (Mejor Video, Mejor Canción de Rap, Mejor Interpretación de Rap, Canción del Año e Interpretación del Año) con su confrontativa canción “Not Like Us” que ha sido parte de una serie de misivas musicales contra el rapero canadiense Drake. Lamar ha sido elegido para actuar en el medio tiempo durante el Super Bowl LIX el 9 de febrero.

Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Charlie XCX fueron tres artistas presentes en las conversaciones musicales durante el 2024. Su música dominó el debate sobre el pop y la electrónica, estuvo presente en redes sociales, sketches de Saturday Night Live y hasta en las campañas presidenciales en Estados Unidos.

The Beatles ganó el Grammy por Mejor Interpretación de Rock por la nostálgica “Now and Then“, la canción que fue finalizada con ayuda del sistema de Machine Learning MAL, un tipo de inteligencia artificial que permitió limpiar la voz de John Lennon de una cinta análoga. Esta es la segunda ocasión que The Beatles gana por una grabación posterior a su disolución y se da a 60 años de su primera victoria, cuando ganaron como Mejor Artista Nuevo de 1964 y Mejor Interpretación de un Grupo Vocal por “A Hard Day’s Night”.

“Hackney Diamonds” de sus contemporáneos The Rolling Stones se llevó el premio al Mejor Álbum de Rock frente a The Black Crowes, Fontaines D.C., Green Day, IDLES, Pearl Jam y Jack White. El vigésimo cuarto álbum de los Stones no es particularmente el álbum con el que podríamos recordar el año pasado en cuanto a rock.

La guitarrista Annie Clark, alias St. Vincent, se llevó el premio a Mejor Álbum Alternativo y Mejor Canción de Rock en una categoría donde figuraban Nick Cave & The Bad Seeds, Clairo, Kim Gordon y Brittany Howard.

La banda francesa Gojira y la mezzosoprano Marina Viotti se llevaron el Grammy a la Mejor interpretación de Metal por “Mea Culpa (Ah! Ça ira!)”, la canción que interpretaron durante la ceremonia de apertura en los Juegos Olímpicos de París 2024. En la categoría también aparecieron los veteranos de Iron Maiden y Metallica, Knocked Loose y Spiritbox.

Las categorías de rock, alternativo y metal siempre han parecido un tanto disonantes ante los momentos culturales definitorios. Las estatuillas para The Beatles y The Rolling Stones suenan nostálgicas y reflejan que la Academia nunca ha estado tan cercana a este género. No podemos olvidar que en 1989 premió a Jethro Tull en lugar del ...And justice for All de Metallica.

Las principales categorías para los latinos se los llevaron la cantante colombiana Shakira (Mejor Álbum Pop Latino), el puertoriqueño Residente (Mejor Álbum Música Urbana), los venezolanos Rawayana (Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo) y el cantante sonorense Carín León (Mejor Álbum de Música Mexicana). La música regional continúa ganando presencia y se ha impuesto como uno de los sonidos favoritos.

Los premios Grammy continúan mostrando una película incompleta sobre lo que ocurre en la industria musical dominada por las corrientes principales. En algunos géneros sí nos pueden ayudar a definir quiénes son los artistas que han establecido las conversaciones musicales, mientras otros, como el rock, siguen estando anclados en el pasado.

