La mexicana Gabriela Ortiz gana el Grammy a Mejor composición clásica contemporánea

Gabriela Ortiz, compositora mexicana (Ciudad de México, 1964) ganó el premio a la Mejor Composición Clásica Contemporánea en los premios Grammy, por su obra "Revolución dinamita", en la 67.ª edición del evento. Este reconocimiento, otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, resalta su talento y trayectoria, poniendo en alto el nombre de México y de la UNAM.

Es miembro de la Academia de Artes de México desde 2019. Su obra ha sido interpretada en festivales internacionales, como el Festival Internacional Cervantino, el Festival de Bourges en Francia, Electrifying Exotica y Plugged Festival en Londres, entre otros.

La 67ª edición de los premios Grammy, los máximos galardones de la industria musical, se entregaron en una ceremonia celebrada el domingo, retransmitida por la cadena CBS y presentada por Trevor Noah.

Estas son las figuras ganadoras de los Grammys 2025:

ÁLBUM DEL AÑO

"Cowboy Carter", Beyoncé

DISCO DEL AÑO

"Not Like Us", Kendrick Lamar

CANCIÓN DEL AÑO

"Not Like Us", Kendrick Lamar

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Chappell Roan

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

"Short n" Sweet", Sabrina Carpenter

MEJOR ACTUACIÓN POP DÚO/GRUPO

"Die With A Smile", Lady Gaga y Bruno Mars

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

"Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

"Cowboy Carter", Beyoncé

MEJOR ÁLBUM DE RAP

"Alligator Bites Never Heal",

