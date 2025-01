Midas Man, una biopic imperfecta sobre Brian Epstein

El 9 de noviembre de 1961, Brian Epstein llegó al Club The Cavern, en Liverpool, para escuchar a una banda llamada The Beatles. Epstein administraba la tienda de discos NEMS (North End Music Stores), una extensión del negocio familiar que comenzó como una mueblería. Llegó a The Cavern luego de que varios clientes habían pedido un disco importado desde Hamburgo llamado “My Bonnie”. La canción fue grabada por Tony Sheridan, un músico británico expatriado en Alemania, acompañado por un grupo de Liverpool llamado The Beatles. En la mitología Beatle esta es la fecha donde Epstein conoció a la banda y fue el inicio de una asociación que transformó la cultura popular, primero en Reino Unido y luego en el mundo.

La cinta Midas Man es un intento por retratar la complicada vida de Epstein, quien además de ser el mánager de The Beatles fue clave en consolidar el sonido Merseybeat que provino del puerto de Liverpool a mediados de la década de 1960, con artistas como Cilla Black, Gerry & The Pacemakers, Billy J. Kramer & The Dakotas y The Searchers. La carrera de Epstein acabó inesperadamente en 1967 cuando murió a causa de una sobredosis de barbitúricos.

Jacob Fortune-Lloyd da vida a Epstein en una actuación que rescata a una película desigual, en un elenco que está acompañado por Emily Watson y Eddie Marsan, quienes interpretan a sus padres Queenie y Harry Epstein. Eddie Izzard como Alan Williams, el primer mánager de The Beatles, y Jay Leno, quien interpreta a Ed Sullivan. Midas Man fue dirigida por Joe Stephenson y tuvo una complicada producción desde su anuncio en 2019, por donde pasaron varios directores, incluido el director de videos Jonas Akerlund.

Las actuaciones de Jonah Lees (John Lennon), Blake Richardson (Paul McCartney), Leo Harvey-Elledge (George Harrison), Campbell Wallace (Ringo Starr) y Adam Lawrence (Pete Best) resaltan por sus parecidos físicos y las voces a The Beatles. Ninguno está obligado a ser los artistas intensos, como siempre los retratan las biopics musicales, ni caen en la caricaturización de sus personajes.

Uno de los aspectos que la película no evade es la sexualidad de Epstein y sus complicadas relaciones tanto familiares como personales que afectaron sus decisiones de negocios y en un contexto donde la homosexualidad aún era penada por la ley. La historia de Epstein, así como otras figuras de la época, como Kit Lambert de The Who, el empresario Robert Stigwood o Joe Meek, así como una serie de artistas que ocultaron su sexualidad son historias que hasta hace poco se han visibilizado en libros como The Velvet Mafia de Darry W. Bullock y The Secret Public de Jon Savage (próximo a publicarse).

Aunque la historia de The Beatles entra y sale de la narrativa, la película, como toda biopic, hace un recorrido comprimido por una historia que no se cuenta completa. Midas Man no cuenta con los derechos de la música de Lennon y McCartney y utiliza otros recursos para compensar estas ausencias. Uno de los aciertos es que podemos escuchar canciones de Cilla Black y Gerry & The Pacemakers. Darci Shaw, quien interpreta a Black, es quien se lleva una de las escenas más emotivas de la película.

Para los completistas y obsesivos del cuarteto de Liverpool será un divertimento atrapar las referencias a Alan Williams, el manager que los cede sin mucha negociación a Epstein; George Martin, el legendario productor; Freda Smith, la secretaria y fundadora del club de fans; Mal Evans, su fiel road manager, o Dick Rowe, el ahora célebre representante de Decca que los rechazó argumentando que “los grupos con guitarras ya iban de salida”.

En cualquier caso Backbeat (1994) sigue siendo una de las adaptaciones cinematográficas sobre The Beatles más exitosas por haber reclutado a Thurston Moore (Sonic Youth), Greg Dulli (The Afghan Whigs), Dave Grohl (Nirvana y Foo Fighters), Dave Pirner (Soul Asylum), Mike Mills (R.E.M.) y Dom Fleming Gumball) para reinterpretar las canciones que tocaban durante sus estancias en los clubes de Hamburgo.

El año pasado el director británico Sam Mendes confirmó que dirigirá cuatro películas sobre The Beatles contadas de forma individualizada, un anuncio que ha recibido muchos rumores sobre su posible reparto y el apoyo oficial de la banda para utilizar la música. Mientras se concreta la anunciada tetralogía, Midas Man se une a la lista de películas que se han hecho adyacentemente que reconstruyen, ficcionaliza y nos acercan a su manera al mito de Brian Epstein y The Beatles.

