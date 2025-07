A Netanyahu le espera la cárcel

No se le debería de llamar crisis humanitaria a lo que ocurre en la Franja de Gaza.

Una crisis humanitaria es provocada por un tsunami o terremoto, fenómenos naturales. Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich y Ben-Gvir, entre otros miembros del gobierno israelí, no son fenómenos naturales, son políticos que han instrumentalizado una hambruna en la Franja de Gaza. Hay que escribirlo en blanco y negro, y evitar eufemismos.

La Corte Internacional de Justicia ya ordenó a Netanyahu que no impida el ingreso de alimentos y agua a la Franja de Gaza.

Existen las suficientes pruebas de que lo que ocurre en Gaza en un genocidio. El término, según el derecho internacional, debería de ser determinado a través de un juicio. Por eso es importante la captura de Netanyahu. Existen suficientes pruebas para concluir que sí es genocidio, por lo tanto, Netanyahu tiene que ser presentado ante la Corte Penal de Justicia para que el fiscal descargue pruebas en su contra y el político pueda defenderse conforme al derecho internacional. Desde el 20 de mayo de 2024 Netanyahu tiene una orden de captura en su contra.

El primer ministro de Israel no puede viajar a Europa. El canciller Friedrich Mertz prometió que lo invitaría a Alemania. No puede. No lo hará porque los jueces alemanes pedirían la captura de Netanyahu.

La justicia internacional ya ha lanzado las alertas sobre los crímenes ordenados por Netanyahu. Son los estados, hipócritas muchos de ellos, los que están fallando. ¿Por qué mandan alimentos vía aérea Reino Unido o Francia a la Franja de Gaza cuando su deber es obligar a Netanyahu a que no impida su ingreso? Lo pueden hacer a través de Egipto sin pisar Israel. La Franja de Gaza no es territorio israelí.

Lo que está fracasando hoy es el sistema mundial de orden que se articuló a finales de la guerra fría donde Estados Unidos garantizaba el orden: siempre bajo sus intereses. Hoy no funciona.

Un gobierno de extrema derecha, como el de Netanyahu le impone su agenda a su amigo, Estados Unidos. Y Washington le impone su agenda al mundo. Solo hay que ver a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen caer en los brazos de Donald Trump. No le dijo papito, como sí lo hizo Mark Rutte (OTAN), pero sí le aplaudió su extorsión: imponer 15% de arancel a los 27 miembros de la Unión Europea a cambio de humo.

Indignante el doble papel de Von der Leyen: aranceles y la Franja de Gaza. Con un poco de pudor debería de presentar su renuncia.

Una vez que un presidente está procesado, se convierte en león herido. En tres años Trump se irá de la Casa Blanca. Es muy probable que Netanyahu ya no esté al frente del gobierno. Le espera la cárcel porque será perseguido.

Matar de hambre a una población es un crimen.