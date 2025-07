Música y protestas en el festival de Glastonbury

El festival de Glastonbury fue el escenario donde los artistas Kneecap y Bob Vylan realizaron una serie de protestas para denunciar el continuo genocidio en Gaza. Kneecap y Bob Vylan utilizaron sus presentaciones para denunciar los 21 meses de la brutal ofensiva de Israel en Palestina que ha dejado al menos 56,500 muertos en la franja de Gaza. Las protestas de Kneecap y Bob Vylan ocurridas durante el festival fueron las más incendiarias del icónico festival británico que inició en 1970 en Worthy Farm, en la localidad de Pilton, Somerset.

El trío irlandés Kneecap ha sido objeto de críticas por sus protestas contra el genocidio en Palestina por parte de Israel y los intentos que ha habido por invisibilizar el conflicto. El trío ya había hecho una polémica presentación en el festival de Coachella que suscitó pedidos para cancelar su presentación en Glastonbury. Uno de sus miembros Liam O'Hanna, conocido como Mo Chara, enfrentó una acusación de terrorismo por haber exhibido una bandera del movimiento islamista Hezbolá en un concierto en Londres en 2024.

Bob Vylan, un dueto de punk y rap de Ipswich, también realizó una serie de protestas incendiarias, pero fueron los cánticos contra el Ejército de Israel los que desataron una reacción en cadena. La BBC terminó envuelta en la polémica por haber transmitido la presentación, que luego retiró de sus canales digitales y ahora se ha cuestionado las formas de su cobertura sobre el conflicto.

La reacción de festival fue inmediata: “En Glastonbury no hay lugar para el antisemitismo, los discursos de odio ni la incitación a la violencia”, dijeron los organizadores del festival.

El gobierno estadounidense revocó sus visas “a la luz de su odiosa diatriba en Glastonbury, que incluyó arrastrar a la multitud a cánticos de muerte”, escribió Christopher Landau, subsecretario de Estado y ex embajador en México. La agencia de talentos United Talent Agency cortó sus vínculos con la banda y la policía de la región Avon y Somerset inició una investigación criminal tras el suceso.

El escenario del festival de Glastonbury ha sido utilizado para hacer protestas, pero esta ha sido la primera vez que se ha llegado a estos extremos. Los llamados para censurar artistas que han sido vocales contra el conflicto en Gaza nos debe de llamar la atención. Kneecap y Bob Vylan han reiterado que ellos no deben ser el centro de atención y se continúa desviando la atención del conflicto en Palestina.

Las presentaciones de Kneecap y Bob Vylan nos recuerdan que la música sigue siendo una herramienta para reflexionar sobre lo que pasa en el mundo y cobrar conciencia sobre las injusticias del mundo.

La censura que han sufrido estos artistas no nos debe hacer olvidar que los 21 meses de conflicto en Palestina han dejado más de 56,000 muertos y que la barbarie continua. Las protestas de estos artistas recuerdan los inicios del punk cuando los Sex Pistols cantaban “Anarchy in the UK” durante las celebraciones del Jubileo de la Reina Isabel II y fueron censurados por la BBC.

La música de protesta siempre ha tenido un grado de incomodidad. Desde la guitarra de Woody Guthrie que mataba a fascistas, Bob Dylan denunciando a los maestros de la guerra o el rap de Public Enemy que servía como el CNN para la comunidad afroamericana. Como bien nos lo recuerda Joe Strummer y The Clash: la furia puede ser poderosa si sabes cómo aprovecharla.

