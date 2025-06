Morena: tropezones ¿oportunidad o crisis?

Realista, la gobernadora veracruzana, Rocío Nahle, dijo que se aprende de los tropezones al comentar los resultados de las elecciones municipales, realismo que no muestran Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, ungidos para la dirigencia nacional por el expresidente López Obrador.

En este espacio se comentó que las elecciones municipales del pasado domingo era un ensayo general para el Gobierno, el partido y los gobernadores morenistas con miras a la elección de 500 diputados y 16 gobernadores en junio de 2027.

Demasiados errores en el ensayo general, imperdonables para el partido visto como “casi hegemónico” por la politóloga Blanca Heredia. El ideograma chino para crisis es el mismo de oportunidad. Si convocan asambleas para resolver el dilema a mano alzada, con justa razón valdría preguntar ¿quién manda en Morena?

¿Hasta cuándo estará impune el huachicol?

Desde el pasado abril las autoridades estadunidenses detuvieron a una familia texana que contrabandeaba crudo robado a Pemex e hicieron público hasta las rutas que seguía desde Tabasco a Texas.

Ya descubrió el gabinete de seguridad dos depósitos de hidrocarburo con más de cuatro millones de hidrocarburo robado a Pemex, pero parecen toparse con la lentitud con que la Secretaría Anticorrupción y Pemex conducen las investigaciones prometidas por la señora Raque Buenrostro.

Se explica el sigilo de la investigación, pero sólo se justificará si en un plazo razonable anuncian la consignación del personal y funcionarios de Pemex y de los políticos que han saqueado a la paraestatal durante los últimos cinco años. Sería injustificable no ir, según la gastada promesa oficial, hasta las últimas consecuencias.

CNTE: ¿hay que negociar sección por sección?

Ciertamente la filtración informativa de que la sección 22 de Oaxaca levantaba l plantón del Zócalo por la oferta de 800 millones de pesos y 2 mil plazas fue un golpe que fracturó la unidad de las otras secciones de la CNTE, pero crearon otro problema.

No lo dicen los michoacanos, guerrerenses, chiapanecos y otras secciones menores, pero a juzgar por las pláticas en Bucareli, no se irán mientras no tengan recompensa y plazas.

Quizá Gobernación y la SEP quizá debieran hurgar en la caja de herramientas del siglo pasado para conflictos políticos y argumentar en Palacio y en la SHCP parafraseando una vieja máxima: “sale muy barato lo que se resuelve con dinero y plazas”.

NOTAS EN REMOLINO

Aunque todo indica que la versión oficial es que la responsabilidad del desalojo del Foro Alicia se diluye en la famosa frase de Fuenteovejuna: “todos a una, señor”, hay indicios de que Sedena revisa los protocolos para la participación de soldados en diligencias administrativas. Bien, se evitan un sofocón ... El Gobierno de la República no resuelve las indemnizaciones de trabajadores del IFT, del Poder Judicial y se suman despedidos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En casa del herrero cuchara de palo... Lástima que por los caprichos lopezobradoristas se haya lastimado el histórico prestigio del INE ... El galo André Gide dejó un reto: “La gente no puede descubrir nuevas tierras hasta que tenga el valor de perder de vista la orilla” ...