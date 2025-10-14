¿Quién modelará la democracia ahora?

CAMBRIDGE – Durante mi adolescencia en Estambul, tuve la suerte de formar parte de una generación que contaba con modelos democráticos a seguir cerca. Países europeos como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Suecia impulsaron nuestras aspiraciones de prosperidad y democracia, infundiéndonos esperanza en el futuro de nuestro propio sistema político imperfecto. Las experiencias de estos países nos demostraron que el crecimiento económico, la justicia social y la libertad política no solo eran compatibles, sino que se reforzaban mutuamente.

¿Dónde buscará la juventud de hoy un mensaje igualmente esperanzador? La democracia liberal parecía destinada en su día a ser la ola del futuro. Pero ahora, el retroceso democrático es un fenómeno global, siendo los Estados Unidos de Donald Trump el ejemplo más visible y dramático. Desde principios de la década de 2010, las “autocracias electorales” -regímenes que celebran elecciones periódicas, pero bajo condiciones de represión generalizada- se han convertido en la forma dominante de gobierno en todo el mundo. Casi 220 millones menos de personas viven bajo una democracia liberal hoy que en 2012.

Es más, las “democracias electorales” -una forma de régimen que puede allanar el camino para la democracia liberal- también han perdido terreno: hoy gobiernan a 1,200 millones de personas menos que en 2012. Estos regímenes han sido reemplazados por autocracias electorales o directas, que ahora gobiernan a más de 5,800 millones de personas (2,400 millones de las cuales se han sumado desde 2012).

Como faro de la democracia, Europa ya no brilla con la misma intensidad. La Unión Europea desempeñó un papel fundamental en el afianzamiento de la democracia durante la transición de Europa del Este desde el socialismo, con Chequia y Estonia convirtiéndose en algunas de las democracias liberales de mayor prestigio del mundo. Sin embargo, muchas otras -en particular, Polonia, Hungría y Eslovaquia- han retrocedido significativamente, y la UE no ha podido hacer nada al respecto. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, se unió recientemente al presidente ruso Vladimir Putin, al dictador norcoreano Kim Jong-un y a dos docenas de otros líderes autoritarios en Pekín para ayudar al presidente Xi Jinping a celebrar la destreza militar china.

Los principales países europeos pueden afirmar con razón que sus democracias no han sufrido un impacto tan fuerte como el de Estados Unidos. Pero Europa hoy no proyecta ni fortaleza económica ni cohesión política. Su confianza en sí misma parece haber tocado fondo, como lo demuestra la forma en que la UE ha cedido ante las amenazas arancelarias de Trump.

Los líderes europeos esperaron durante mucho tiempo que la integración aumentara el poder y la influencia de la región en el escenario global. En cambio, la UE parece haberse convertido en un punto intermedio permanente que fomenta la parálisis. Sus instituciones y procesos disuaden a los países de actuar con audacia por sí solos, pero carecen de la capacidad para formular y perseguir una visión común.

Si bien la Europa democrática no proyecta influencia más allá de sus fronteras, quienes sí ejercen poder en el escenario global ya no son modelos a seguir. Pocos habrían esperado que Estados Unidos diera un giro autoritario tan pronunciado; sin embargo, Trump ha transformado al país en un actor deshonesto casi de la noche a la mañana. También ha facilitado que China se presente como el adulto responsable en la sala, y Xi ha asumido con gusto el manto de la “igualdad soberana”, el “estado de derecho internacional” y el “multilateralismo”.

Pero nadie debe dejarse engañar por la naturaleza del régimen chino. Sus logros económicos no justifican emular su política. China sigue siendo un país altamente autoritario donde las minorías son reprimidas y la oposición política está estrictamente prohibida.

Para encontrar puntos brillantes en la democracia, debemos buscar en lugares inesperados. Por ejemplo, Brasil y Sudáfrica, dos países de ingresos medios, comparten la inusual distinción de haber estado recientemente al borde del colapso autoritario y luego retrocedido.

El mandato de Jacob Zuma como presidente de Sudáfrica entre 2009 y 2018 se caracterizó por un populismo autoritario y una amplia corrupción, y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se negó a aceptar la derrota electoral y planeó un golpe militar (así como el asesinato de su oponente) en 2022. Sin embargo, ambos fueron sucedidos por líderes con sólidas credenciales democráticas: Cyril Ramaphosa en Sudáfrica y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Lo extraordinario de estos éxitos reside en que se produjeron en circunstancias que los politólogos consideran particularmente desfavorables para la democracia. Sudáfrica y Brasil no solo presentan profundas divisiones étnicas, sino que se encuentran entre los países más desiguales del mundo. Desde Aristóteles, pensadores han argumentado que la ausencia de grandes brechas entre ricos y pobres es una condición indispensable para el sostenimiento de la democracia; sin embargo, las experiencias brasileñas y sudafricanas ofrecen un panorama más sutil, alentador para los defensores de la democracia.

También hay buenas noticias en otros lugares. A finales del año pasado, cuando el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial por primera vez desde 1980, las fuerzas democráticas y el parlamento contraatacaron. En tan solo unas semanas, Yoon fue destituido y destituido. Chile también ha logrado mantener una democracia estable desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Algunas de las democracias más exitosas fuera de Europa son países pequeños que permanecen en el radar de los debates sobre el declive democrático. Taiwán, Uruguay, Costa Rica, Mauricio y Botsuana reciben altas calificaciones en las clasificaciones de democracia de la Unidad de Inteligencia Económica (los dos últimos son particularmente notables como ejemplos de democracias de larga data en África).

Quizás nuestras esperanzas de avivar la llama de la democracia residan en estos casos improbables. Como todo, la democracia necesita modelos a seguir. Aunque los estudios de caso habituales ya no son relevantes, aún existen lugares donde los defensores de la democracia pueden encontrar inspiración.

Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Escuela de Economía Kennedy de Harvard, es expresidente de la Asociación Económica Internacional y autor de Prosperidad compartida en un mundo fracturado: una nueva economía para la clase media, los pobres del mundo y nuestro clima (Princeton University Press, 2025).

