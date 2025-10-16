Mitos meridanos

La alcaldesa panista de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, cumple un año en el cargo y trata de convertirse en un contrapeso del morenismo, encabezado en la Yucatán por el gobernador Joaquín Huacho Díaz Mena.

Ancla del Tren Maya, la capital yucateca es la entrada del turismo nacional y extranjero. Para abrir nuevos horizontes, la edilesa realizó una gira por España y hasta allá la persiguieron denuncias sobre presunta extorsión y colusión criminal, que incriminan a funcionarios municipales.

¿Fuentes? Propietarios de una treintena de restauranteros que después de rechazar insinuaciones y coerciones, han sufrido multas y clausuras. También han sido sancionados gimnasios, tiendas y otros locales comerciales.

Quejas más graves menoscaban la labor de la alcaldesa de Mérida. Organizaciones civiles como la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes denuncian la falta de seguimiento a casos, agravada por la presunta corrupción en direcciones del ayuntamiento panista, particularmente entre las fuerzas encargadas de las verificaciones administrativas y las fuerzas del orden.

¿Trata en el que se presume es el municipio más seguro del país? El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 56 casos de explotación, mayoritariamente menores, en la capital yucateca en el 2024. En el primer cuatrimestre del año en curso, 14.3% de los casos nacionales quedaron consignados en Mérida. Un incremento del 17.5% en carpetas abiertas respecto al año anterior

Otras ONG, como el Núcleo Mérida de la Red Rahamim, también han alzado la voz, sin obtener respuesta de las autoridades locales encargadas de combatir la distribución de drogas y prostitución, surtidores de sustancias prohibidas, cobros de piso en mini casinos, trata y comercio de celulares robados en mercado… y presiones a comerciantes ambulantes y restauranteros. Aquellos que han sido clausurados, deben entregar 400,000 para reabrir sin trámites.

Efectos secundarios

ENOJOS. Mientras el gobierno federal está volcado en la atención a los damnificados por las lluvias del pasado fin de semana, productores agrícolas bloquearon autopistas y carreteras en seis estados de la República, entre ellos Guanajuato y Jalisco. Colateralmente se vio afectado el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, de Guadalajara, por el aislamiento ocasionado tras del cierre del macrolibramiento y otras rutas de ingreso a la zona metropolitana tapatía. La carretera Guadalajara-Colima permaneció cerrada casi 24 horas, sin que las autoridades federales –léase SAGARPA—atendiera a los quejosos.

¿EJEMPLARES? Juzgados primero por la opulencia de sus viajes y sus vestimentas, los mandos superiores de la 4T están bajo severo escrutinio. Un terreno fértil será la revisión de sus grados académicos. Y la evidencia disponible sirve para cuestionar a quienes deberían ser ejemplo: los encargados de la Dirección General de Profesiones de la SEP. Las inconsistencias en diversas bases de datos sobre Israel Jerónimo López, actual director de Autorización y Registro Profesional, marcan un precedente, pero las alertas se han prendido por las versiones de un presunto falseo de los registros de una secretaria de Estado, encargada de la promoción del país en el exterior, quien presume haber cursado una maestría en alta dirección... que no cuenta con registro ante las autoridades competentes.