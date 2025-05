México, ¿fuera de la OACI?

Debido a una deuda que se calcula en casi un millón de dólares canadienses por cuotas no pagadas durante más de un año, la presencia de México en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) está seriamente comprometida y la pertenencia al Consejo del organismo, que nuestro país ha mantenido desde el momento de la fundación casi interrumpidamente, podría ser cancelada.

La OACI es el organismo de las Naciones Unidas que rige las relaciones de transporte aéreo entre los 193 países del mundo que la integran y que nació a partir del Acuerdo de Chicago, firmado en 1944 (antes de finalizar la II Guerra Mundial) para regir las diversas normas relacionadas con la seguridad, la operación y las llamadas “libertades del aire”, o sea, los derechos de sobrevuelo, aterrizajes y transporte de pasajeros internacionales en todo el mundo.

No están claras las razones por las cuales México ha incumplido compromisos tan importantes como éste, aunque ha trascendido que las cuotas para el resto de los organismos internacionales como la ONU, la OEA, la UNESCO y la OCDE, por citar los más importantes, tampoco han sido pagados, en algunos casos desde hace años y acumulan una deuda que supera los 46 millones de dólares.

En el “Documento de Trabajo” C-WP/15698 del 2 de mayo pasado en la sesión 235 del Consejo de OACI se trataron 2 asuntos: el 18.4 y el 24.2 relativas a las contribuciones de los Estados Contratantes y los aspectos relacionados con los atrasos. Aquí se ventilaron los casos de los países que tienen atrasos, a los cuales se han clasificado en 4 grupos. El A, en donde están 8 Estados, se refiere a quienes tienen adeudos pero ya llegaron a acuerdos con el Consejo para liquidar la cuota del año actual y los pagos atrasados; en el B hay 9 Estados, que deben 3 años o más, pero no han concluido acuerdos con el Consejo; el C, con 13 Estados, tienen mora de más de un año pero menos de 3 y el grupo D (21 Estados) son los que tienen adeudos de un año (el 2024), entre los cuales está nuestro país.

México debe aproximadamente 720 mil dólares canadienses y 175 mil dólares estadounidenses, correspondientes al 2024 (casi un millón de dólares canadienses) y alrededor de 400 mil dólares estadounidenses y poco más de 750 mil canadienses por el 2025.

En el caso de OACI el problema es grave porque ahí México mantiene un asiento en el Consejo y puede perderlo pues este año serán las elecciones y, de no pagar antes del 30 de junio, México no sólo perderá el derecho de voto sino también la posibilidad de postularse al Consejo que tiene 36 miembros. No olvidemos que hay muchos países que están fuera que desean ingresar a él y esperan la menor oportunidad para hacerlo.

La OACI ha sido especialmente tolerante con México en este tema pues pospuso su auditoría cuando el país fue degradado por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, (FAA) y pese a que se presentaron temas preocupantes en la auditoría de la propia OACI, que por cierto aún no ha mostrado resultados finales, este organismo ha mantenido una gran voluntad de apoyo a nuestro país. Al respecto, es necesario recalcar que: ¡Urge una solución!