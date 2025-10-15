México evitó colapso financiero: CSP

El gobierno mexicano evitó un colapso al sistema financiero, frente a las acusaciones de lavado de dinero de EU en contra de 3 instituciones financieras mexicanas.

México tomó una decisión pragmática: proteger al sistema financiero. Evitó una salida de capitales.

En resumen esa podría ser la conclusión que se desprende de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto del caso más escandaloso que se ha registrado en los últimos tiempos en el negocio financiero.

La Jefa del Ejecutivo, fue muy clara en 4 ideas concretas: 1.- el gobierno evitó un impacto en el sistema financiero; 2.- las consecuencias que han tenido CI Banco, Intercam y Vector Casa de bolsa (con la revocación, liquidación, venta y transferencia de activos) no ha afectado al sistema financiero nacional; 3.- el gobierno de EU nunca presentó pruebas que demostraran sus acusaciones; 4.- el gobierno mexicano sólo encontró irregularidades; nada que tuviera que ver con lavado de dinero.

Hasta ahí, los principales puntos del discurso presidencial.

Se puede inferir, que en términos prácticos, el gobierno mexicano prefirió el sacrificio de 2 bancos y una casa de bolsa mexicanas.

El riesgo era no sólo una “corrida” bancaria de tales instituciones, sino la probable contaminación del conjunto de las instituciones financieras nacionales.

El tremendo golpe reputacional en contra de Ci Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, ensombreció con la duda, a los bancos en México.

Por lo menos al inicio de la escalada informativa, aunque muy pronto comenzó a desvanecerse.

La burbuja de la difamación clavó el veneno de la sospecha entre algunos segmentos de la población.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador actuó de inmediato y con las intervenciones gerenciales encapsuló el problema y envió un positivo mensaje a las autoridades de EU.

El gobierno de Sheinbaum tomó la decisión de intervenir a esas instituciones, a pesar de que solicitó y nunca recibió, pruebas contundentes que validaran las acusaciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las autoridades de EU no enviaron documentación ni pruebas suficientes que comprobaran sus señalamientos.

CI BANCO: AHORRISTAS, COBERTURA TOTAL

CI Banco ya está en liquidación. El IPAB está cubriendo las cuentas de los ahorradores.

Hasta este 13 de octubre (2025), según el seguro de depósito, será posible cubrir al 99.40% de los ahorradores, alrededor de 32 mil 656 personas.

Sólo el 0.60%, equivalente a 197 personas, superan el monto de cobertura. A éste grupo no se les pagará la cantidad que exceda el seguro de cobertura, es decir, sólo se les pagará hasta 400 mil UDIs, equivalentes a 3.4 millones de pesos.

El monto total que pagará el IPAB a los ahorradores ascenderá a 4 mil 44 millones de pesos.

El Fondo de Protección al Ahorro Bancario que se acumula en el IPAB (el monto del que se pagará a los ahorradores) asciende a 120 mil 817 millones de pesos.

Esto significa que el desembolso que hará el IPAB para pagar a los ahorradores de CI Banco representa apenas el 3.35% del fondo total.

INTERCAM, TRANSFERENCIA DE ACTIVOS

Intercam, a diferencia de CI Banco, fue vendido con todo y todo.

El IPAB no tendrá que liquidar a los ahorradores que ahora están en Kapital Bank, la institución que compró los activos y recibió a los clientes de Intercam.

Y Vector Casa de Bolsa, se cuece aparte porque se trata de una institución bursátil. Su cartera y activos fueron transferidos a Finamex. No es una fusión ni la compra de la licencia de Vector.

Por ser una casa de bolsa, no le corresponde atenderla, al IPAB.

Sin embargo, los activos y las inversiones de los clientes de Vector, permanecen intactos y debidamente respaldados, bajo los mecanismos de custodia y supervisión establecidos por la regulación mexicana.

FOBAPROA: AMORTIZACIÓN TOTAL, EN 32 AÑOS MÁS

El secretario ejecutivo del IPAB, Gabriel Ángel Limón, informa que de acuerdo con un análisis reciente, la deuda del Fobaproa podría cubrirse en su totalidad hacia los años 2052-2057.

La deuda, por el rescate bancario, que asumió el IPAB en el año de 1999 ascendió a 689 mil millones de pesos, equivalente al 11% como proporción del PIB.

A junio, esa deuda asciende a poco más de 1 billón de pesos y corresponde al 2.78% como proporción del PIB.

Esta deuda puede reducirse más en función de un mayor crecimiento.

BANCOS, CUOTAS Y DEDUCIBILIDAD

En caso de que se apruebe la iniciativa de ley que propone que las cuotas que las instituciones de banca múltiple pagan al IPAB, no tendrá impacto para el seguro de depósito.

Serán los bancos los que tendrían una menor posibilidad de deducir las deducciones de una parte de sus cuotas respecto del Impuesto Sobre la Renta.

Las cuotas mensuales que pagan los bancos al IPAB son del 0.40% sobre sus pasivos.

En 2024 pagaron 35 mil millones de pesos. De enero a agosto de 2025 han pagado 25 mil 377 millones de pesos.

Será el gobierno el que reciba más ingresos, como parte de su reforma fiscal. Al tiempo.