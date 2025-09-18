Ley del amparo, sin parlamento abierto

Durante unos días hubo titubeos entre la mayoría legislativa del Senado, al extremo de que, pese al sentido de urgencia con que la Presidencia envió la iniciativa para hacer cambios a la ley de amparo, empezaron hablar de un “parlamento abierto”, para oír a todas las voces.

Pero las críticas, dicen algunos malquerientes, forzaron a Palacio a imponerse al coordinador de la mayoría morenista y usar la facultad de la Comisión de Justicia para darle curso a la iniciativa como mejor le parezca.

Y no hay razón para que no sea así de hoy en adelante, pues, aunque no nos guste, mal haría la Presidenta Sheinbaum en no aprobar leyes que en estricto rigor consolidan el poder de Palacio Nacional.

En Bucareli, la comisión de Reforma Electoral

En el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación celebró su primera audiencia pública la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ante la cual hablaron 15 personas, la mayoría políticos afines a la IV-T y algunos académicos.

Cada participante tuvo cinco minutos para su exposición, ante los miembros de la Comisión, audiencia a la que asistió César Yañez, subsecretario de Gobernación con la representación de la titular. Cinco minutos son pocos para presentar una propuesta, dirán algunos. Quizá, pero lo importante es que los comisionados escuchen

Como sea, en el Salón Revolución, donde hasta hace casi 30 años, bajo la Presidencia del titular de Gobernación, sesionó la Comisión Federal Electoral que controlaba las elecciones de la República. Trajo memorias y la inquietud de que podría ser premonitorio.

Seguir el dinero, la política anticrimen

Ayer llegó a México el subsecretario del Departamento del Tesoro para inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo, John K. Hurley, para “dialogar sobre estrategias para combatir las finanzas ilícitas, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles, informó el Gobierno de Estados Unidos.

El subsecretario Hurley ha subrayado “la sólida cooperación con el Gobierno de México y enfatizó que el Departamento del Tesoro no permitirá que los cárteles de la droga accedan al sistema financiero estadunidense”, aclaró la vocería de la dependencia estadunidense.

En estricto rigor el dialogo busca establecer la colaboración para que México Y Estados Unidos se beneficien al afinar y aplicar los mecanismos de la doctrina de “follow the money” como la mejor política anticrimen.

NOTAS EN REMOLINO

Asegurar el suministro de gas canadiense es un cambio más en la continuidad ... El oficialismo acusa a la oposición de criticar a personajes del lopezobradorismo. ¿Desde cuando la oposición no debe criticar al Partido en el Poder? ... La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció congelación de las cuentas de la diputada morenista Hilda Araceli Brown, por presuntos vínculos con un cártel de la droga. Fue decisión administrativa, explicó el titular Omar Reyes Colmenares...