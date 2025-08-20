India está ganando la lucha contra la pobreza

NUEVA DELHI - Contrariamente a la creencia popular, la democracia es mucho más que celebrar elecciones o garantizar la transferencia pacífica del poder político. En esencia, la democracia reside en el deber de los representantes electos de responder a las necesidades fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente de los marginados y vulnerables, independientemente de su afiliación política o religiosa. Reducir la pobreza y fomentar el desarrollo inclusivo son cruciales para cumplir con esta responsabilidad democrática.

Es importante reconocer que la pobreza no es simplemente la falta de ingresos y de acceso a las necesidades básicas. Niega la dignidad de las personas, obstaculiza la movilidad social e impide la participación plena e igualitaria en la sociedad. Desde esta perspectiva, la reducción de la pobreza es un indicador útil para evaluar la rendición de cuentas de un gobierno.

India ofrece un caso de estudio impactante. Durante los 11 años de mandato del primer ministro Narendra Modi, el país ha experimentado un rápido crecimiento económico. Pero ¿ha sido ese crecimiento verdaderamente inclusivo? ¿Ha mejorado significativamente la vida de los más desfavorecidos?

En 2014, un grupo de expertos liderado por el exgobernador del Banco de la Reserva de la India, Chakravarthi Rangarajan, introdujo una nueva métrica para medir la pobreza, que constituye una valiosa herramienta para evaluar el progreso del gobierno indio. Conocida como la “línea de Rangarajan”, esta métrica incorpora tres características que la convierten en un parámetro fiable. En primer lugar, utiliza el método del Periodo de Recordatorio Mixto Modificado (MMRP), que se basa en datos detallados del gasto en una amplia gama de bienes y servicios para obtener una visión general precisa de los patrones reales de consumo.

En segundo lugar, el componente alimentario de la línea Rangarajan se basa en las directrices dietéticas del Consejo Indio de Investigación Médica, lo que garantiza que el umbral de pobreza refleje las necesidades nutricionales básicas. Por último, la línea de pobreza urbana de Rangarajan otorga la debida importancia a los gastos no alimentarios esenciales, como la educación, el alquiler de la vivienda, el transporte, el combustible y la atención médica. Utilizamos los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estatal para cada componente, con el fin de tener en cuenta la inflación alimentaria y no alimentaria, y estimar los niveles de pobreza a lo largo del tiempo. Los datos sobre el consumo se basan en datos robustos y representativos a nivel nacional de las Encuestas de Gasto de Consumo de los Hogares de 2011-2012 y 2023-24, realizadas por el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas.

El análisis revela una drástica disminución de la pobreza en los últimos 12 años, con tasas rurales, urbanas y nacionales convergiendo en torno al 3.9% en 2023-24, frente al 30.4%, el 26.4% y el 29.5% en 2011-2012, respectivamente. En términos absolutos, 302 millones de personas han salido de la pobreza en India en los últimos 12 años. Incluso considerando la intensidad de la pobreza, se observa una mejora significativa, con una reducción de la brecha de pobreza del 18.4% en 2011-2012 al 10.2% en 2023-2024. Esto significa que la persona pobre promedio se encuentra ahora mucho más cerca de la línea de pobreza que hace una década, lo que implica una mejora significativa del bienestar incluso entre quienes aún viven por debajo de ella.

Las cifras también revelan reducciones sustanciales de la pobreza en las comunidades religiosas, en particular entre los dos grupos más grandes de la India: hindúes y musulmanes. En las zonas rurales, la tasa de pobreza entre los musulmanes fue del 31.7% en 2011-2012, ligeramente superior a la del 30.9 % entre los hindúes. Para 2023-2024, esta tendencia se había revertido, con la pobreza entre los musulmanes rurales desplomándose al 2.4%, mientras que la tasa entre los hindúes se situó en el 4 por ciento.

El cambio ha sido igualmente pronunciado en las zonas urbanas. En 2011-2012, el 39.4% de los musulmanes urbanos vivía por debajo del umbral de pobreza, en comparación con el 24.4% de los hindúes. Para 2023-24, la tasa de pobreza entre los musulmanes urbanos había descendido al 5.7%, mientras que la de los hindúes disminuyó al 3.7%, reduciendo la brecha entre ambos grupos de 15 puntos porcentuales a tan solo dos.

También se ha observado una marcada mejora en las tasas de pobreza en todas las categorías sociales, como las Tribus Registradas (ST), las Castas Registradas (SC) y las Otras Clases Desfavorecidas (OBC) -grupos reconocidos como social o educativamente desfavorecidos-, así como en la categoría general, que incluye a las comunidades que no se incluyen en estas clasificaciones. En las zonas rurales, la comunidad ST registró la tasa de pobreza más alta en 2011-2012, con un 49.5%, seguida de las SC y las OBC. Para 2023-2024, la tasa de pobreza entre las ST se había reducido al 12.2%. En la categoría general, se redujo del 20% al 1.6 por ciento.

Como resultado, la brecha entre la categoría ST y la categoría General se redujo de 29.5 puntos porcentuales en 2011-2012 a 10.6 en 2023-2024. Asimismo, la brecha de pobreza entre las categorías SC y la General se redujo de 17.4 puntos porcentuales a 2.6, lo que indica una mayor inclusión económica.

Aquí también, las zonas urbanas experimentaron mejoras similares. En 2011-2012, las castas registraron la tasa de pobreza urbana más alta, con un 39.6%, mientras que la tasa de la categoría general fue del 16.7%, una diferencia de casi 23 puntos porcentuales. Para 2023-2024, la tasa de pobreza entre las castas en zonas urbanas se redujo al 6.6%, en comparación con el 2.5% de la categoría general. Durante el mismo período, la pobreza entre las tribus urbanas y las comunidades rurales urbanas disminuyó del 38.2% al 9.9% y del 30.4% al 3.6%, respectivamente.

La disminución de la pobreza en todos los grupos religiosos y sociales durante la última década refleja los efectos combinados del crecimiento económico sostenido y las intervenciones sociales específicas. A pesar de los episodios de polarización política y las persistentes tensiones identitarias, los datos apuntan a una trayectoria de desarrollo más inclusiva de lo que se reconoce generalmente.

La reducción de la pobreza entre los musulmanes, una de las comunidades urbanas más desfavorecidas de la India, es particularmente notable. Esto indica que las políticas gubernamentales, tanto universales como específicas, han beneficiado a personas de todas las religiones. De igual manera, la reducción de la brecha de pobreza entre castas históricamente marginadas refleja un progreso significativo hacia una mayor igualdad.

Todo esto sugiere que las políticas del gobierno de Modi han beneficiado a todos los segmentos de la sociedad india, no solo a algunos grupos o circunscripciones políticas. Los datos respaldan la opinión de que sus políticas económicas han sido ampliamente inclusivas, lo que ha generado amplios avances en el bienestar. Al garantizar que todos los segmentos de la sociedad disfruten de los beneficios del crecimiento, la India defiende la dignidad de cada ciudadano y cumple con una responsabilidad fundamental de la gobernanza democrática.

El autor

Shamika Ravi es miembro del Consejo Asesor Económico del Primer Ministro de la India.

