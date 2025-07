Guerra y aranceles: un doble shock para la economía mundial

NEW HAVEN -El estallido de una nueva guerra en Oriente Medio, junto con una destructiva guerra arancelaria, constituye una combinación letal en una economía mundial aletargada. A pesar de la posibilidad de un cese del fuego tentativo, las probabilidades de una recesión mundial inminente han aumentado drásticamente.

Un solo impacto ya es bastante malo. Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, independientemente de su alcance, implican riesgos a la baja para el crecimiento mundial. Pero la posibilidad de un segundo golpe -una guerra entre Israel e Irán que ahora ha atrapado a Estados Unidos- agrava los problemas de una economía mundial cada vez más vulnerable. Esto encaja con mi teoría del riesgo cíclico: no se necesita mucho para que una economía que se acerca a su punto de estancamiento caiga en una recesión total.

Esta sencilla regla ha funcionado notablemente bien para predecir recesiones globales durante los últimos 45 años. A diferencia de una recesión en una economía individual, que generalmente refleja una contracción del producto real, una recesión a nivel global suele implicar que aproximadamente la mitad de las economías del mundo se contraen mientras que el resto continúa expandiéndose. Como resultado, una recesión mundial suele asociarse con una desaceleración del crecimiento del PIB mundial hasta el rango aún positivo del 2-2.5%, lo que representa una disminución de entre 0.8 y 1.3 puntos porcentuales con respecto a la tendencia del 3.3% posterior a 1980. Las excepciones se dieron en 2009 y 2020, cuando la crisis financiera mundial y la pandemia, respectivamente, provocaron contracciones directas de la producción mundial.

La velocidad de estancamiento es clave para la evaluación del riesgo cíclico. Puede considerarse una zona de vulnerabilidad, medida por desviaciones significativas a la baja con respecto al crecimiento tendencial. Si analizamos los últimos 45 años, situaría la velocidad de estancamiento de la economía mundial en el rango del 2.5-3%: cuando se encuentra en esta zona, el mundo carece de la resiliencia necesaria para resistir una crisis. Eso es lo que ocurrió en cada una de las últimas cuatro recesiones mundiales.

Avancemos hasta hoy. Según las últimas Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional, se prevé que el crecimiento del PIB mundial se desacelere al 2.8 % en 2025, justo en plena zona de estancamiento. Mientras que las recesiones mundiales recientes fueron resultado de un solo impacto, hoy la economía mundial podría verse afectada por dos: una guerra arancelaria y una guerra cinética en Oriente Medio. La posibilidad de una combinación de dos impactos solo aumenta las probabilidades de una recesión mundial; en los círculos de pronosticadores, es lo más cercano a una prueba irrefutable.

Como siempre, el problema reside en los detalles; en este caso, en los efectos específicos de transmisión de ambos golpes al crecimiento mundial. La guerra comercial, a estas alturas, es vieja noticia. Supongo que el paquete arancelario de Trump que finalmente surja de las disputas legales en curso incluirá algo cercano a un arancel global del 10 %, una tasa arancelaria considerablemente más alta para China y aranceles más elevados para productos específicos, destinados a proteger las industrias tradicionales de Estados Unidos, como los vehículos de motor y sus componentes, el acero y el aluminio.

El arancel global del 10% representa un aumento de aproximadamente cinco veces con respecto al arancel efectivo promedio del 1.9% durante los 30 años previos al “Día de la Liberación” de Trump, ocurrida a principios de abril, en cualquier caso, sorpresiva desde cualquier punto de vista. Esto genera riesgos a la baja para la economía china, que aún depende de las exportaciones, y una gran incertidumbre para la economía estadounidense, lo que casi seguramente provocará reducciones en el gasto de capital y la contratación, ambos factores que dependen de las expectativas estables de las empresas para el futuro.

Dado que las economías estadounidense y china representan en conjunto poco más del 40% del crecimiento acumulado del PIB mundial desde 2010, no se debe subestimar el daño potencial de una guerra arancelaria a la economía mundial.

En cuanto a Oriente Medio, el impacto macroeconómico de las guerras se mide generalmente a través de los precios del petróleo. Tras el lanzamiento de los ataques de Israel contra Irán, el 13 de junio, los precios del petróleo se dispararon inicialmente, pero desde mínimos de tres años, y se mantuvieron muy por debajo de los promedios posteriores a 2022. Inmediatamente después del anuncio de alto el fuego de Trump el 23 de junio, los precios del petróleo recuperaron gran parte del repunte provocado por la guerra. Si las hostilidades continúan -siempre una posibilidad en Oriente Medio-, habrá importantes riesgos al alza para los precios de la energía y otras materias primas, ya que los mercados empiezan a preocuparse por las posibles represalias de Irán, que podrían incluir la interrupción de la producción y distribución de petróleo, así como de las rutas marítimas. En resumen, el bombardeo estadounidense de las instalaciones de enriquecimiento nuclear iraníes el 21 de junio ha inyectado un nuevo elemento de incertidumbre en un mundo ya de por sí hipervolátil.

Es demasiado pronto para predecir cómo afectará la entrada de Estados Unidos en la guerra de Israel contra Irán a los precios globales de la energía. Pero, en cierto sentido, la situación recuerda a la invasión de Kuwait por Sadam Husein en agosto de 1990, que provocó la duplicación de los precios del petróleo en tres meses. Cabe destacar que en 1991 la economía mundial ya se estaba desacelerando hacia un estancamiento del 2.5 %, y la crisis energética relacionada con la guerra provocó una leve recesión mundial en 1992-93.

La clave para el panorama a corto plazo no son los aranceles estadounidenses ni la guerra con Irán, sino su interacción geopolítica. Estas crisis tienen el potencial de retroalimentarse, amenazando una economía mundial vulnerable que ya corre el riesgo de estancarse. Las predicciones cíclicas nunca son seguras. Pero las dos crisis de este año hacen que una recesión mundial parezca cada vez más probable.

El autor

Stephen S. Roach, profesor de la Universidad de Yale y expresidente de Morgan Stanley Asia, es autor de “Unbalanced: The Codependency of America and China” (Yale University Press, 2014) y “Accidente Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives” (Yale University Press, 2022).

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2025

www.project- syndicate.org