Malabarista

La Junta General Ejecutiva trabaja en dos documentos clave: uno para mejorar futuros procesos electorales y otro con propuestas rumbo a la reforma electoral que prepara el Ejecutivo. Las áreas técnicas, partidos políticos y órganos locales ya aportan evaluaciones y sugerencias. La coordinación está en manos de la Secretaría Ejecutiva. El objetivo: afinar detalles, evitar tropiezos y preparar con tiempo la función electoral del ciclo 2026-2027.

Equilibrista

En pleno Día Mundial de la Alimentación, Fundación Alsea volvió al ruedo con el Movimiento Va por Mi Cuenta. Desde hace 13 años, esta iniciativa suma esfuerzos para combatir la inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables. Hoy, más de 9,000 niñas, niños y jóvenes reciben un alimento digno cada día. Con el apoyo de marcas aliadas y la ciudadanía, buscan este año superar los 51.8 millones recaudados en 2024.

Tragasables

En el Día Mundial de la Alimentación, Oceana alertó sobre la crisis pesquera que enfrenta México y su impacto en el derecho humano a la alimentación. Con 11,000 km de costa, el país debería tener mares abundantes, pero la pesca ilegal y la falta de políticas públicas amenazan la seguridad alimentaria. La organización pidió al Congreso legislar para recuperar las pesquerías, proteger a miles de familias y asegurar una fuente sustentable de proteína.