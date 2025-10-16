Hombre fuerte

El INE puso en marcha un plan especial para quienes perdieron su credencial durante las recientes inundaciones. Las personas podrán solicitar su reimpresión en el módulo más cercano, siempre que su acta esté digitalizada en el padrón. Si no es el caso, deberán presentarla o descargarla del Registro Civil. El instituto electoral mexicano busca que nadie se quede sin identificación.

Hombre bala

En el Mes de la Ciberseguridad, el INFO CDMX encendió alertas: los ciberdelitos crecen y la prevención digital ya no es opcional. Expertas y expertos de agencias locales e internacionales coincidieron en que la mejor defensa es la conciencia ciudadana. Con millones de ataques al país en solo tres meses, el llamado fue claro: cuidar cada dato como si fuera nuestra casa. Porque hay quien piensa que en este mundo cibernético, quien no se cuida se expone.

Rehilete

La UNAM y el IMSS firmaron (otra vez) su convenio general de colaboración, pero esta vez con reglas claras, metas renovadas y un énfasis especial en salud mental. En Rectoría, ambas instituciones refrendaron su voluntad de sumar esfuerzos para cuidar a la comunidad universitaria y garantizar su cobertura médica. La consigna: proteger con ciencia, atención y empatía.