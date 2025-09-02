Contorsionista

Con más sigilo que desfile, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Sedena, Marina, Guardia Nacional y SSPC, cateó un inmueble en Urbivilla del Cedro, en Culiacán. El resultado: un arsenal digno de película y sustancias que no eran precisamente azúcar. El juez de Control ya había dado luz verde tras reunir pruebas. Todo indica que el sitio era una bodega de lo que señala EU desde hace meses.

Rehilete

La Fiscalía de Zacatecas puso fin a la angustia con una noticia devastadora: el cuerpo hallado en San Luis Potosí pertenece a Ada Karina Juárez Jacobo, madre buscadora desaparecida desde el 27 de agosto. La identificación la hizo su familia el viernes. Dos hombres ya están vinculados a proceso por secuestro agravado y hay órdenes de aprehensión en puerta. Otro caso de una madre que buscaba y fue víctima en este país.

Domador

El IECM convocó a autoridades tradicionales, representantes y personas de pueblos y comunidades indígenas a participar en las asambleas informativas que se realizarán en septiembre en las 16 alcaldías. En ellas se explicarán las acciones afirmativas para el proceso electoral 2026-2027. Esta etapa forma parte de la Consulta Indígena 2025, que busca garantizar la participación de estos grupos en la vida política.