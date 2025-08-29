Golpes en el Senado

En los 15 años que estuve como diputado y senador, nunca presencié un espectáculo como el que se dio este miércoles en el Senado de la República. No sé quién realmente empezó la agresión, pero durante toda la sesión Gerardo Noroña había estado provocando a la oposición. No justifico la agresión del presidente del PRI, Alejandro Moreno, pero la entiendo, negarle a un legislador el derecho a hablar, violando el orden del día, provoca llegar a extremos como el que presenciamos.

Nunca tampoco presencia y oí en esos 15 años tantos insultos en las voces de los y las legisladoras, nuestra democracia no ha logrado una mejor clase política, por el contrario, tenemos una clase política menos preparada y mas dispuesta a la violencia.

Este clima de enfrentamientos esta provocado también por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la mañanera de ayer se lanzó en contra de los presidentes del PRI y del PAN, descalificándolos y acusándolos de delincuentes. La presidenta en lugar de promover el diálogo y ponerse por encima de los enfrentamientos, se ha convertido en la presidenta de Morena, ante la debilidad e inexperiencia de su actual dirigencia. Ella sigue siendo parte de un partido y como lo dijo ayer parte de un grupo político, al que defiende hagan lo que hagan.

No me gusta que legisladores y dirigentes de partidos de oposición vayan a hacer denuncias sobre el gobierno de México a otros países o a foros internacionales, pero lo entiendo ante la falta de diálogo y las agresiones verbales desde la presidencia en contra de la oposición y de cualquier voz crítica. Probablemente en la parte administrativa del gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum vaya bien, pero en la parte política no está pudiendo con el paquete y puede provocar una crisis política nacional.

López Obrador como presidente tampoco negoció o dialogó nunca con la oposición, pero tenía un control total del partido, del gobierno y del Congreso. No es el caso de Claudia, dentro de lo que llaman la 4 T cada quien está jalando para su lado y debería preocuparse de poner orden en casa en lugar de seguir enfrentándose a la oposición y a sus críticos.

Todos esperábamos que con el cambio de gobierno la confrontación política iba a reducirse, nos equivocamos, el clima político nacional está enrareciéndose cada día más y apenas estamos en el primer año de gobierno. Es cierto que la oposición está muy disminuida, pero seguir con la cerrazón al diálogo y a los acuerdos, va a provocar que se radicalice cada día más, como está sucediendo.

La presidenta Claudia Sheinbaum y Morena sacaron una reforma al Poder Judicial en contra de la opinión de la oposición y de los expertos en el tema, la elección fue rechazada por la gente y desde el gobierno se armó un fraude para que ganaran los candidatos y candidatas a ministros, magistrados y a jueces a fines del gobierno. Convoca ahora la presidenta a una reforma electoral, que seguramente seguirá el mismo proceso de ignorar las voces de oposición.

López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena pueden hacer lo que les da la gana porque tienen los votos en el Congreso, pero de seguir por esta vía, lo único que van a provocar son más golpes en el Senado y más violencia política en el país, violencia que no ayudará en nada a los resultados del gobierno. La violencia política no la esta provocando la oposición, la esta provocando la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, igual que López Obrador lo hacia todos los días desde las mañaneras.