¿Ganará la continuidad o ganará el cambio?

Pareciera que la aspereza de las presiones de la Casa Blanca y las obligadas negociaciones han tenido la imprevista consecuencia de forzar a Palacio Nacional a un involuntario pausar los cambios en la continuidad.

Pero Palacio sabe bien que las ásperas presiones se acentuarán en las pláticas para renegociar el T-MEC y, por el bien de su sexenio, debe imponerse a los radicales de “la revolución de las conciencias”.

“No debes tener dos amores”, advirtió Palacio hace cuatro semanas al oficialismo, a los coordinadores legislativos, a los gobernadores y a las tribus morenistas. ¿No le creyeron? Hay que actuar contundentemente. La continuidad mal entendida preserva una imagen, pero en cambio descarrila a la misma “revolución de las conciencias”.

¿Por qué la impunidad en Chamapa-Lechería?

Hace más de un año que con creciente agresividad operan los asaltantes del transporte de carga en los 30 kilómetros de la autopista Chamapa-Lechería que atraviesa tres municipios del Estado de México y, como decía el viejo comercial: “Nadie hace nada”.

Las bandas criminales asaltan de día y de noche y ninguno de los tres niveles de Gobierno parece tener la capacidad de organizar una eficaz vigilancia y una persecución tenaz de vehículos robados del botín y de la cadena de protección de que parecen gozar los criminales.

No es el único tramo carretero peligroso para los transportistas, es sólo el ejemplo de la impunidad con que las bandas del crimen organizado controlan porciones de las vías de comunicación y de territorio. Lástima que aún haya instancias que, por celos, socavan la colaboración en la lucha anticrimen.

Gusano barrenador, no son las campañas

Brook Rollins. Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, publicó El Economista, escribió a Julio Berdegué, titular de la SADER mexicana, denunciando trabas para los trabajos de los norteamericanos para combatir la plaga del gusano barrenador.

Denuncian que se les limita los vuelos de los aviones que rocían para erradicar la plaga, que se les limitan los días de vuelo y le cobran impuestos a la importación de partes para aviones, equipo de dispersión y envío de insectos estériles para combatir la plaga.

Uno se pregunta si tales barreras no arancelarias no serán una suerte de “burocráticas trabas patrióticas” de funcionarios mexicanos. En los hechos, sea o no campaña, mientras el gobierno mexicano arropa a sus funcionarios, se harían realidad las restricciones a las exportaciones a Estados Unidos. ¿Qué dirán a los ganaderos mexicanos? ¿Lástima, Margarito?

NOTAS EN REMOLINO

El nuevo T-MEC, dicen, exigirá vigilancia más rigurosa de la democracia sindical y honorabilidad de los dirigentes de los sindicatos mexicanos por parte del Gobierno de Estados Unidos. No debieran sorprenderse, fue de las cláusulas que el lopezobradorismo aceptó en 2018, sólo que ahora serán más duras ... Arranca la Semana Nacional de Vacunación, después de haberse suspendido desde 2018. Los casos de sarampión muestran lo irresponsable de aquella decisión ... Revelan en Estados Unidos red de contrabandistas que llevan a territorio estadunidense petróleo crudo robado en México... Magnífica reflexión de John Kenneth Galbraith: “Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. Bajo el comunismo, es justo lo contrario” ...