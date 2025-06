Empresas que abrazan causas, niños que vuelven a sonreír

Los sueños se construyen con realidades. Desde la primera vez que conviví con niños con cáncer y sus familias, entendí que podía contribuir a mejorar sus vidas. El siguiente paso fue asumir ese compromiso. Han pasado dos décadas y puedo decir con seguridad que es el mejor trabajo que he tenido.

Tal vez fue vocación. La encontré sin querer en la escuela. Era muy platicador, y un profesor me castigó enviándome a hacer labor social a un asilo. Corrí a casa, me puse una playera colorida y fui. La experiencia fue inexplicable: ver a los señores reír me llenó de alegría. Más tarde, la película Patch Adams me inspiró a querer estar cerca de los niños con cáncer. Ese correctivo escolar marcó mi futuro y el inicio de Dr. Sonrisas y Mundo Imáyina.

Esa experiencia cambió mi rumbo y me reveló algo más grande: que detrás de cada sonrisa hay una historia difícil, y que no basta con buena voluntad. Hace falta sumar esfuerzos.

Me preguntan si es posible dedicarse toda la vida al apoyo social. La respuesta es un rotundo sí. Pero los desafíos para las organizaciones con causa son enormes. Aunque la cultura de la donación en México es fuerte, hay muchas causas y necesidades, y los recursos siguen siendo limitados.

Otro reto es que muchas empresas desconocen ciertas problemáticas, alejadas de sus objetivos. Así, apoyan causas comunes, sin considerar otros proyectos nobles donde su ayuda es urgente.

Frente a este panorama, hace unos días organizamos un evento para compartir logros y celebrar con nuestros “cómplices” –empresas y organizaciones que nos apoyan con donativos y voluntariado– que juntos hemos ayudado a más de3,000 familias en tres años. Los resultados nos permiten mirar al futuro con optimismo y confianza en que más cómplices se sumarán a la misión mágica y transformadora de Mundo Imáyina.

Apoyar a los niños y sus familias no solo genera un profundo bienestar personal, también representa una inversión con impacto tangible para las empresas. Involucrarse con organizaciones como la nuestra les permite fortalecer su reputación, crear vínculos emocionales con sus comunidades y colaboradores, y cumplir genuinamente con sus metas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Hoy más que nunca, consumidores, inversionistas y empleados valoran a las empresas con compromiso social real.

Cada año, más de 7,000 niñas, niños y adolescentes en México son diagnosticados con cáncer; más de la mitad con leucemia. En Dr. Sonrisas, llevamos dos décadas acompañando a miles de ellos y a sus familias, brindándoles esperanza y alegría con proyectos como Mundo Imáyina: un parque de diversiones único y gratuito que transforma vidas, fortalece la salud emocional y refuerza los lazos familiares.

Pero esta labor no puede sostenerse sola. Requiere aliados comprometidos: empresas, personas e instituciones dispuestas a marcar una diferencia real.

Invertir en responsabilidad social no solo transforma vidas, también fortalece el propósito y reputación de quienes lo hacen posible. Hoy, México necesita líderes que apuesten por la solidaridad como valor de negocio.

La invitación está abierta: sumen su causa a la nuestra. Transformemos vidas, cumplamos sueños y unamos familias. Construyamos juntos un país donde la generosidad sea una fuerza que cambie destinos.