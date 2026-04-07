Más empleos

La última cifra positiva de fuerte creación de empleo en Estados Unidos fue divulgada la semana pasada por el Departamento de Trabajo, sin incluir aún el impacto del choque petrolero derivado del conflicto en el Medio Oriente. Los efectos del choque aparecerán en el siguiente informe sobre empleo, del 1 de mayo, después de la siguiente reunión del banco central, programada para el 28 y 29 de abril.

La creación en marzo de 178,000 nuevos empleos reveló un fuerte rebote desde la pérdida de 133,000 en febrero, con la tasa de desempleo declinante a 4.3 por ciento, desde 4.4 por ciento en febrero. El principal impulsor de la creación de empleo sigue siendo el sector de la salud y asistencia social, con más de 850,000 empleos creados desde el final de 2024, mientras que durante el mismo lapso el resto del sector privado perdió más de 320,000 empleos. Asimismo, desde la inauguración del presidente Donald Trump, el gobierno federal ha perdido 352,000 empleos, una caída de 11.7 por ciento.

La señal más ominosa que emana de las últimas cifras de empleo es la proporción de la población en edad de trabajar que está trabajando o buscando trabajo, la cual disminuyó a 61.9 por ciento, la cifra más baja desde el final de 2021. Dos factores principales explican la mayor parte del número decreciente de trabajadores. Primero, el retiro de una población que envejece, junto a las restricciones en la política migratoria y las redadas en contra de los trabajadores extranjeros. Estas últimas han generado una reducción en la fuerza laboral estimada en 400,000 trabajadores.

*El autor es analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.