Dejé de usar Google… hasta que probé esto (Guía práctica de Gemini IA)

Antes de que la Inteligencia Artificial se hiciera popular, muchas de mis tareas profesionales y personales giraban en torno a las herramientas de Google. Pero eso cambió radicalmente en los últimos meses con las novedades de la IA: dejé de usar el Buscador, el Traductor y otras más... hasta ahora.

Hace unas semanas, Google presentó nuevas funciones y herramientas basadas en Gemini, su modelo de Inteligencia Artificial, y me di a la tarea de probarlas.

Si ya eres un usuario avanzado de IA, probablemente ya domines su uso. Pero si te gusta ir paso a paso, como yo, y además disfrutas las herramientas de Google, aquí te comparto una guía práctica para conocer sus modelos, comparar sus funciones y sacarles todo el jugo. Lo mejor: solo necesitas una cuenta de Gmail para empezar.

Diferencias entre los modelos de Gemini

Solo tienes que ir al siguiente enlace e iniciar sesión con tu cuenta de Google. En la esquina superior derecha, haz clic en la flecha para ver los modelos disponibles y selecciona el que quieras probar, antes de hacer tu consulta. Te recomiendo hacer la misma petición en los diferentes modelos, para que puedas comparar los resultados.

No olvides ser muy específico y detallado en tus prompts (instrucciones que das a la IA), o tus resultados serán muy similares a los que te arroja un buscador tradicional, ¡y no queremos eso!

Gemini 2.0 Flash

Este modelo fue lanzado en abril de 2024. Está diseñado para ofrecer respuestas rápidas, que no requieren mucho contexto.

Ayuda a generar textos breves, traducciones básicas y buscar datos concretos como "¿cuánto costaba el dólar el mes pasado?" Yo lo uso como reemplazo del buscador de Google y del Google Translate. Es gratuito.

Gemini 2.5 Flash (Experimental)

Presentado el 25 de marzo de este año, es una versión mejorada del modelo anterior. Conserva la rapidez, pero con capacidades de razonamiento y seguimiento de instrucciones más precisas.

En mis pruebas, noté algunas mejoras sutiles, aunque para mí, aún no valdría la pena sustituir por la versión anterior.

Ideal si quieres crear resúmenes más detallados, generar contenido creativo (con restricciones) y hasta pedir ayuda con código básico. También es útil para explorar las novedades de Gemini antes de decidir si pagar por el modelo "Pro". Por ahora, también es gratuito.

Gemini 2.5 Pro (Experimental)

Es el modelo de IA de Google más avanzado hasta ahora. También fue lanzado en marzo de este año.

Está diseñado para tareas que requieren un razonamiento complejo y mayor precisión en búsquedas. Según el mismo Google, es ideal para entender instrucciones detalladas, como para investigaciones con fuentes, comprobación de datos, análisis, resolución de problemas y generación de código.

¿La diferencia? Se puede tardar algunos minutos en responder, pero los resultados valen la espera.

Yo lo probé para investigar el precio del dólar en los últimos años y me fascinó cómo organizó la información, con referencias y enlaces. Para comparar, hice la misma consulta con la versión avanzada de ChatGPT y ambas me dieron resultados distintos y valiosos para contrastar. Sin duda, seguiré usando las dos.

Requiere la suscripción a Google One AI Premium (aproximadamente $395 pesos al mes o 20 dólares, con un mes de prueba gratis). Incluye 2 TB de almacenamiento y acceso a Gemini en Gmail y Documentos.

Deep Research

Más que un modelo, es una función dentro de Gemini para hacer investigaciones, como si usaras un buscador ultra avanzado. Aunque existe desde 2023, si no la has probado, ¡échale ojo!

Te sirve para buscar múltiples fuentes sobre un tema, confirmar información generada por IA y crear informes y resúmenes de documentos. ¡Como una súper biblioteca a tu alcance!

Comparé sus resultados con Deep Seek (una IA china). El truco está en ser muy detallado con lo que pides, pues cuanto más específico seas, mejores resultados obtienes.

Está incluida en la suscripción de Google One AI Premium de 395 pesos mensuales.

Personalization (Experimental)

Tampoco es un modelo, sino una función que busca adaptar las respuestas de Gemini a tus gustos y estilo de uso.

Yo aún no noto grandes diferencias, pero supongo que requiere más tiempo de uso para entrenarse mejor con mis preferencias. Actualmente, es gratuita.

Otras novedades

NotebookLM con nuevas funciones

¡Mi favorita! NotebookLM es una herramienta de escritura e investigación con IA, disponible desde julio de 2023. Lo nuevo: una función llamada “Discover Sources”, que me tiene encantada. Periodistas, escritores, investigadores, ¡esto es el Santo Grial!

Solo entra al siguiente enlace, inicia sesión con tu cuenta de Gmail y sube los documentos que quieras analizar (textos, PDF, audios, links, videos o presentaciones).

¿Qué hace la nueva función? Identifica temas clave, extrae argumentos importantes, encuentra citas e información específica, sugiere preguntas para analizar, compara fuentes y datos y hasta crea esquemas, resúmenes, diagramas y guías de estudio en el idioma que elijas.

No es una muy herramienta intuitiva, al menos, no para mí. Si no le agarras el modo, puedes pedirle a la misma IA que te dé un paso a paso. También hay muchísimos tutoriales en YouTube. Así aprendí yo.

Google Meets con transcripción automática

Google Meet, su herramienta de videollamadas, ahora incluye una función llamada “Note Taker” para transcribir las reuniones.

Llevo poco usándola, pero ya me ha sido útil en juntas de trabajo. No dudaría es sustituirla por mi cuenta de Zoom… pero a futuro. ¡Aún no es perfecta! Requiere suscripción a Google Workspace con funciones de IA activadas.

¿Por dónde empezar?

En lo personal, me ha resultado muy práctico tener todas estas funciones en un solo ecosistema, pues ya estoy muy familiarizada con el entorno de Google. Pero sigo usando otras IA (como ChatGPT o Deep Seek) porque lo mejor es que no tenemos que casarnos con una sola marca. ¡Podemos elegir lo mejor de cada una!

Ya hablaremos también de las novedades que han lanzado Meta (Facebook) y Microsoft. ¡Vaya que el mundo de la IA no se detiene!

*Esta columna quincenal, llamada “IA: Integrados y Apocalípticos” filosofa sobre la Inteligencia Artificial, con sus pros y contras y cómo se va integrando en la vida cotidiana.