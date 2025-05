¿Qué busca Claudia Sheinbaum con la reforma al PJ?

Más allá de que la elección del 1o de junio pinta para ser un fracaso porque será muy complicado votar, la gran mayoría de la gente no conoce a nadie y la participación va ser mínima, para decidir si hay que ir o no a votar, hay que tener claro que es lo que busca la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido Morena con la elección y la reforma al Poder Judicial.

Dice la presidenta que lo que se busca con la participación de la gente para elegir ministros, magistrados y jueces es un mejor sistema de impartición justicia para la población y menos corrupción, miente, no puede haber mejor justicia con jueces, magistrados y ministros improvisados y sin experiencia y no va a haber menos corrupción solo porque la gente vote por ellos.

Lo que realmente busca la presidenta y su partido Morena es contar con un Poder Judicial débil y controlado por ellos. López Obrador como presidente tuvo un conflicto permanente con la mayoría de los ministros de la Corte que rechazaban sus reformas legislativas porque eran contrarías a la Constitución y culpó a los jueces de que dejaran libres a presuntos narcotraficantes, cuando la responsable era la Fiscalía General de la República por integrar mal los expedientes de las denuncias. Desde que salió el ministro Saldivar, que como quedó demostrado siempre fue un militante de Morena, el diálogo con la Corte se acabó y los últimos meses del sexenio anterior y lo que va del actual han sido de un enfrentamiento extremo.

López obrador nunca ha sido un demócrata y Claudia Sheinbaum es solo una mala copia de él. Les estorba la división de poderes y sobre todo les estorba un poder judicial independiente que no puedan controlar. Creen en un gobierno que tenga todas las facultades para hacer lo quiera. Vivieron todo el sexenio pasado un enfrentamiento con el poder judicial y Claudia no quiere que le pase lo mismo. La reforma al Poder Judicial no busca un mejor sistema de impartición de justicia para la población, busca un poder Judicial subordinado a los intereses y programas del gobierno.

Hay que estar conscientes que más de 80% de los candidatos y candidatas a ministros, magistrados y jueces fueron seleccionados por los legisladores de Morena y el gobierno y que ellos promoverán entre la población aquellos nombres que les interesa que sean electos. Morena es una maquinaria electoral que va a ser usada junto con los servidores de la nación para garantizar que salgan los candidatos y candidatas que ellos quieren. En la elección es probable que algunos de los candidatos independientes ganen, pero la mayoría de los ministros, magistrados y jueces, sobre todo en los lugares y puestos que les interesa, van a ser gente comprometida y subordinada al gobierno. Por otro lado, van a controlar el Tribunal de Disciplina Judicial, que actuara como una verdadera “Inquisición” para sancionar a aquellos jueces que no se alineen con el gobierno.

La reforma al Poder Judicial y la elección de ministros, magistrados y jueces es una farsa y busca subordinar la impartición de justicia a los intereses de la presidenta, el gobierno y su partido, seguramente lo van a lograr, pero cuando menos, como ciudadanos, manifestemos nuestro rechazo a este fraude no yendo a votar el 1o de Junio.