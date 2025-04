Axe Ceremonia: una fiesta musical empañada por la tragedia

El festival Axe Ceremonia 2025 terminó abruptamente sus actividades la noche del sábado 5 de abril luego de que se confirmó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Hernández, tras la caída de una estructura metálica, mientras realizaban la cobertura periodística del espectáculo.

El evento celebrado en el Parque Bicentenario en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México convocó a miles de personas y tenía previsto dos días de música alrededor tres escenarios al aire libre y dos carpas con actividades adicionales.

El festival Axe Ceremonia se ha consolidado como un espacio con una propuesta de alta curaduría musical y con una visión de inclusión y tolerancia hacia sus asistentes.

El primer día de actividades del festival arrancó con las presentaciones de Luisa Almaguer, el dream pop de Valgur y Juan Cirerol quienes tomaron los dos escenarios principales. La tarde del sábado estuvo también musicalizada por una mezcla de géneros desde: el electro francés de Parcels, el dúo de synth-pop estadounidense Magdalena Bay, el rapero de indio Hanumankind, el miembro de Café Tacvba, Emmanuel del Real y la banda de Kpop Tomorrow X Together, una de las propuestas que atrajo al mayor público joven.

Las cartas estelares del sábado fueron la multipremiada Charli XCX y el cantante de corridos tumbados Natanael Cano, quienes cerraron la noche, que terminó opacada por la tragedia.

Las autoridades de Protección Civil informaron que durante el festival, una estructura decorativa colapsó cuando era movilizada por una grúa, lo que dejó a dos personas heridas, que fallecieron posteriormente.

De acuerdo con el área de Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo, los organizadores del evento “nunca” notificaron de la instalación –“de última hora”– de dicha estructura que colapsó por los vientos del sábado por la tarde. La organización confirmó la mañana del domingo la suspensión de la segunda fecha y comenzó los procedimientos para realizar los reembolsos a los poseedores de boletos. La tarde del domingo se realizó una velada de homenaje y protesta a las afueras del Parque Bicentenario por el deceso de los colegas fotoperiodistas.

En la madrugada del domingo, la Alcaldía Miguel Hidalgo del Gobierno de la Ciudad de México anunció en la red social X la colocación de los sellos de suspensión de actividades y más tarde la organización confirmó la cancelación de las presentaciones del segundo día del festival.

El cartel de la segunda jornada de actividades tenía previsto la presentación de Massive Attack, Tyler the Creator, Little Yachty y Ca7riel y Paco Amoroso, The Marías, entre otros.

Previo al arranque del festival, la cantante británica FKA Twigs había anunciado la cancelación de su presentación en el festival por problemas de logística con su visa.

La presentación de Massive Attack se encontraba entre los actos más esperados, pues contemplaba la aparición especial de Elizabeth Fraser de Cocteau Twins, quien acompañó a la legendaria banda británica de trip hop en sus presentaciones en Guadalajara y en el Festival Tecate Pa’l Monterrey.