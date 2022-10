Zedillo, verdades que duelen

La semana pasada escribí en este espacio sobre cómo, entre los países latinoamericanos, México será el último país en recuperar el nivel del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita que se observó en 2018. En el caso de nuestro país, el Fondo Monetario Internacional estima que ello ocurrirá hasta el año 2027. Señalé que será una década perdida por cortesía de la 4T.

Dos días después, en un evento en Madrid, el ex presidente Ernesto Zedillo dijo que se confirma que América Latina tendrá otra década pérdida, que no hay manera de evitar que se declare que entre 2015 y 2025, el crecimiento económico, si acaso, habrá sido mediocre, y que en esa década habrá ocurrido un retroceso en los avances en la reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad en la región, que ello tiene que ver con la actuación de nuestros gobiernos. Lo que no es falso.

Como era de esperarse, la reacción de quienes apoyan la gestión del presidente López Obrador fue inmediata. Se lanzaron a cuestionar los resultados del presidente Zedillo, que si el Fobaproa, que si la inflación, que si el tipo de cambio, etc. El presidente López Obrador tampoco soportó los señalamientos, aunque dijo que “no le molestan” esas críticas y se lanzó ayer en su conferencia mañanera tanto contra Ernesto Zedillo como contra el ex presidente Felipe Calderón, que también participó ese día, en la misma mesa.

No se trata de defender a ultranza lo realizado por Zedillo, sin duda su gestión empezó mal con el descalabro de diciembre de 1994, pero también hay reconocer que tuvo aciertos, que emprendió reformas trascendentales para el rediseño del Estado Mexicano. Pero, independientemente de ello, y de la fuerte crisis económica de inicios de su gobierno, la administración del presidente Zedillo concluyó sus seis años de gobierno con un crecimiento del PIB per cápita en términos reales, de 11% en total, lo que significa que este indicador creció a una tasa media de crecimiento anual de 1.7 por ciento.

De acuerdo a lo observado en sus primeros cuatro años de gobierno, y lo que ya se estima ocurrirá en términos de crecimiento económico para los últimos dos años, el presidente López Obrador concluirá su gestión con una caída en el PIB per cápita para sus seis años de gobierno de 4.2%, lo que significa que, en promedio, en cada año de su gobierno, lejos de que el valor del PIB dividido entre todos quienes habitamos este país creciera, habrá caído 0.7 por ciento.

Podrá dedicar todas las “mañaneras” para predicar desde Palacio Nacional, pero no podrá evitar que al término de su sexenio tenga que reconocer que, en materia económica, su gobierno no solo no les habrá generado mayor riqueza a los mexicanos, sino que se las habrá erosionado.

A ese grave tropiezo habrá que agregar el retroceso que se acumulará por el desprecio a la educación de calidad, al desdén por ofrecer a los mexicanos un plan educativo que forme a las niñas y niños de México con el conocimiento y las herramientas necesarias que más adelante les permitirán convertirse en ingenieros o científicos exitosos. Hoy no tenemos una idea clara del tamaño del daño a la formación de capital humano en México, porque ni siquiera conocemos resultados de evaluaciones a nuestros estudiantes para conocer en dónde está parado nuestro país en términos de desempeño educativo.

En Estados Unidos ayer se dio a conocer que, en las evaluaciones a los estudiantes de cuarto y octavo grado de educación básica, tanto en lectura como matemáticas se observó que entre 2019 y 2022 ocurrió el peor retroceso a nivel nacional del que se tenga registro en ese país.

Por la forma tan descuidada que la 4T ha asumido la tarea en materia de educación pública, me temo que, si se hiciera la misma evaluación a las niñas y niños de México, el retroceso será más grave que el registrado en EUA.

Así que a la caída del PIB per cápita, habrá que sumar el desmantelamiento institucional y la erosión del capital humano, que nos restarán capacidad para crecer mejor después de la tragedia llamada 4T.