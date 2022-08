¿Vamos a la era de: “y cuando vinieron por mí...”?

Nada nuevo, aunque injustificable, que las élites en el Poder usen la procuración y la administración de la justicia para venganza contra adversarios, pues las disputas por el poder nunca han sido guerras floridas.

Pero con la aprehensión del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, uno de docenas de nombres enlistados por la “comisión de la verdad”, las élites de Morena toman el peligroso camino de las siniestras vendettas ideológicas.

Apoyadas por la maquinaria oficial de propaganda pueden recrear aquellas horas oscuras del siglo pasado, las descritas por Martín Niemöller: “y cuando vinieron por mí, no quedaba nadie para defenderme”.

Agosto y septiembre, muchas definiciones

Más allá de la coyuntura política, este agosto y el inminente septiembre exigirán definiciones que, a querer o no, podrían definir las circunstancias en que gobernará el Presidente López Obrador en los próximos dos años y 39 días.

Además de las plenarias de las bancadas del Congreso, esta semana se intensificarán negociaciones para las mesas directivas de las dos Cámaras y en las bancadas de las mayorías morenistas forcejearán los grupos afines a “las corcholatas”.

En septiembre, llega al Congreso la propuesta presupuestal para 2023 y, a gritos y sombrerazos, deben asegurar constante flujo para los magnos proyectos sexenales, aplicando la recomendada receta de la “pobreza franciscana”. Suerte.

Informalidad y migración, válvulas benditas

Pese a las limitaciones que significa para un sano desarrollo económica de México, históricamente la economía informal ha sido la tabla de salvación para todos los gobiernos al paliar los efectos de las crisis.

La otra, históricamente también, ha sido la migración, gracias a la ventaja de la bendita vecindad con Estados Unidos ha aliviado por mucho tiempo las angustias del desempleo para millones de mexicanos.

La informalidad y la migración y no las políticas públicas han sido las válvulas de seguridad que durante muchas décadas han sido factores fundamentales para la estabilidad social y política de la República.

NOTAS EN REMOLINO

El 16 de septiembre la Nación oirá nuevamente la estridente narrativa nacionalista que hace mucho no se escuchaba en el Zócalo, pero, al menos eso cree quien esto escribe, no habrá “Mexit”. Veremos... Desde el Monumento a la Revolución el grupo de “los puros” de Morena, exige la renuncia de Mario Delgado. Se afirma que es maniobra urdida en el Palacio del Ayuntamiento. Veremos. Por lo pronto al dirigente nacional de Morena la hace falta aquello de “no están solo”... Incongruente que luego de la cruzada personal del Presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar a favor de las mujeres encarceladas injustamente, dejara en prisión a Rosario Robles. Hoy nos darán luces en Palacio Nacional... Las acciones del gabinete de seguridad contra la violencia en Colima definirán muy pronto cuál de los cárteles controla el trasiego de precursores y fentanilo por el Puerto de Manzanillo. Ese multimillonario negocio es lo que disputan... En tiempos de egos políticos que no caben ni en la Vía Láctea, viene a la memoria el Evangelio de San Mateo: “el que se ensalza será humillado, el que se humilla, será ensalzado” ...